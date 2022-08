Ramón Jesurún se libra de responsabilidades y tira la pelota a los clubes por la liga femenina: esto dijo

Durante el pasado sábado 30 de julio se le dio clausura a la Copa América Femenina que terminó con el subcampeonato de la Selección Colombia, tras caer por la mínima diferencia ante Brasil en la gran final celebrada en el estadio Alfonso López de Bucaramanga.

El gran resultado de organización y feliz desarrollo del torneo, lo resaltó en las últimas horas el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien conversó con el programa deportivo Blog Deportivo de Blu Radio y dijo: “Fue el resultado de un gran esfuerzo, realmente nos enaltece que se logró el principal objetivo: clasificar al Mundial y estar en los Juegos Olímpicos. Nos entusiasma que Conmebol confió en nosotros para este torneo y que tendremos el sudamericano juvenil el próximo año”.

Entre diversos temas que fueron tocados a lo largo de la entrevista, no pudo quedar sin mencionar lo que ocurrirá con la liga femenina de nuestro país, la cual no tendrá desarrollo en el segundo semestre de 2022, increíblemente con una negativa a la par que las categorías sub 17, sub 20 y mayores alcanzaron logros importantes en el inicio del presente año.

Sobre las razones por las que no se le dará feliz desarrollo al campeonato en la parte final del año, el dirigente fue claro en señalar que hubo un plan de acción para desarrollarse tanto en le primer como en el segundo semestre, pero que las obligaciones económicas por parte de los clubes para desarrollarla no fueron solventadas.

“A comienzos de año se hizo la programación de la liga femenina y se dijo que sería de seis para clasificar a la Copa Libertadores, y así fue. Hay que decir que se hicieron todos los esfuerzos para hacerla este semestre, pero el número de equipo interesados no pasó el número requerido, porque no tenían el presupuesto para eso”, indicó Jesurún.

Finalmente, tal y como lo hizo en unas declaraciones luego del subtítulo obtenido por la Selección Colombia Femenina, esperan tener apoyo económico de otros sectores para alcanzar los valores que les permitan contar con un torneo femenino organizado en el siguiente año: “No hemos conseguido los patrocinadores para eso, pero estamos seguros de que lo lograremos. Tendremos una liga normalizada”.

La promesa tras el subcampeonato

En declaraciones posteriores al partido, el directivo se refirió a la final así: “Teníamos en frente a una de las mejores selecciones del mundo, una selección que ha ganado ocho copas América con esta... Tuvimos el partido, no fuimos inferiores”.

Ante los inminentes resultados alcanzados por las jugadoras, aseguró que mantendrán el apoyo en todo ámbito del fútbol femenino: “Vamos hacia adelante, sé que hoy hay muchas críticas... lo de la falta de apoyo en la Liga Femenina del segundo semestre, pero no se preocupen que estamos trabajando y lo seguiremos haciendo para sacar adelante cada día más nuestro fútbol femenino”.

“Hemos demostrado con contundencia que somos los segundos en Sudamérica, prueba es que en los torneos obtuvimos el subcampeonato y los cupos a las respectivas copas del mundo en esas categorías”, sentenció.

Finalmente, se refirió al tema puntual de la liga colombiana femenina e hizo una promesa para las jugadoras del país: “La Dimayor, quien es la encargada de organizar la liga femenina, anunció a comienzos del año que iba a ser un solo semestre y los equipos presupuestaron para invertir en ese primer semestre. Que lo ideal es que sea un año completo, a partir de 2023 tenemos que hacer el esfuerzo todos”.

“No hay ninguna duda que para 2023, con casi la completa seguridad, vamos a normalizar un torneo que cubra todo el año”, así se comprometió Ramón Jesurún con el fútbol femenino para el año entrante.