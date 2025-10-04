Real Madrid se sacudió de la goleada en el derby y puso al Villarreal a pagar por los ‘platos rotos’

El Real Madrid recuperó provisionalmente el liderato de LaLiga EA Sports 2025-2026 tras imponerse este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu con trabajo por 3-1 a un buen Villarreal CF, apoyado en una óptima segunda parte y al buen hacer del extremo brasileño Vinícius Jr, esta vez el líder en la victoria con un doblete y acciones de mérito.

No fue un regreso fácil del conjunto madridista ante su afición tras la derrota en el derbi. El ‘submarino amarillo’ plantó cara en los dos escenarios que tuvo el encuentro, el pausado de la primera parte y el agitado de la segunda.

Esta vez no fue el delantero francés el mejor, papel que fue para un Vini que hizo los dos primeros tantos, se mostró siempre muy incisivo y vertical, también con algunas ayudas en defensa que tanto se le reclaman.

Ya suma cinco goles en liga y Xabi Alonso lo recompensó con su tercer partido completo de los últimos cuatro.

Vinícius Jr. fue la gran figura del duelo entre el Real Madrid y el Villareal. | Foto: Getty Images

El de Tolosa avivó el debate de la semana y dispuso un once con Fede Valverde como lateral derecho, en el cual el uruguayo no terminó de encontrarse.

Además, mantuvo el medio y el frente ofensivo de Almaty, recuperando a Eder Militao y Álvaro Carreras para la zaga.

Marcelino García también metió piernas frescas con respecto a la Champions con Thomas Partey, Sergi Cardona, Alberto Moleiro y Tani Oluwayesi, con un 4-4-2 ordenado en su propio campo.

Al Real Madrid le costó encontrar espacio en la telaraña tejida por el técnico asturiano, que impidió el juego entrelíneas local. Con muy poco de Arda Güler y con Mbappé también desactivado y sin ganar los duelos ante un sólido Rafa Marín, el equipo madridista no tuvo grandes ocasiones en un choque donde su rival se esmeraba en bajarle las revoluciones cuando tenía el balón y a sorprender con alguna transición.

Eso obligó al conjunto local a jugar por fuera, Vinícius Jr y Franco Mastantuono trataron de meter ritmo y lograron que a la veintena de minutos sus pares (Santiago Mouriño y Cardona) tuvieran amarilla.

El argentino fue el que gozó de la mejor ocasión, generada tras una mala salida de balón visitante, pero la asistencia de Mbappé y con Arnau Tenas descolocado la estrelló con todo a favor en la pierna de Renato Veiga.

Dos cabezazos peligrosos de Aurelien Tchouaméni, tras buenos centros de Vini y del 30, y un disparo de Mbappé, fueron las otras mejores opciones del Real Madrid en la primera media hora.

A partir de ahí, el Villarreal controló mejor el encuentro y pudo incluso adelantarse en el marcador, con Thibaut Courtois firme para detener el mano a mano de Oluwayesi, todo potencia para deshacerse al espacio de Dean Huijsen y Militao.

Thibaut Courtois fue determinante para evitar que el Villarreal se fuera arriba en el marcador. | Foto: Getty Images

Segundo tiempo definitivo

Otro aviso al contragolpe del ‘submarino amarillo’ y un disparo cerca del palo de Mastantuono cerraron un primer acto y dieron paso a un segundo que trajo una declaración de intenciones de Marcelino con las entradas de Nicolas Pépé y Georges Mikautadze.

Sin embargo, Vini se encargó de echarlas por tierra con el 1-0, nada más reanudarse el partido después de una buena maniobra para deshacerse de Mouriño y que su disparo, tras tocar en Santi Comesaña, superase a Tenas.

La desventaja hizo que el Villarreal diera definitivamente el paso adelante y aparecieran más espacios, lo que ayudó a ver más a Valverde en labores ofensivas y defensivas, y un partido con algo más de agitación donde el ‘submarino amarillo’ lo pudo empatar tras un error local y una internada de Pépé y un pase que no encontró una pierna amiga.

Xabi Alonso reaccionó al instante e introdujo a Jude Bellingham y Eduardo Camavinga por Güler y Ceballos, y los deseados espacios trajeron el 2-0.

Mbappé marcó el tercero y definitivo para la victoria 3-1 del Real Madrid contra el Villarreal. | Foto: Getty Images

Vini inició la jugada y el brasileño la acabó con Rafa Marín, quizá en la única ocasión que midió mal del choque, tocándolo y derribándolo. Cuadra Fernández lo consideró penalti y Mbappé se lo cedió al 7 que, con algo de suspenso, firmó un doblete que parecía definitivo.

No lo fue, porque Mikautadze redujo a continuación y después de que Tenas, también a gran nivel, le negara la sentencia en dos ocasiones a Bellingham.

El partido enloqueció y la rigurosa expulsión de Mouriño no les dio más control a los locales, con Camavinga cortando con valentía una peligrosa contra local.