Real Madrid vs. Atlético de Madrid: hora y canal para ver en vivo el derbi en LaLiga

Real Madrid y Atlético de Madrid jugarán este domingo, 22 de marzo de 2026, y la hora de arranque será a las 3:00 p.m. de Colombia (9:00 p.m. de España). Podrá verse en vivo por el canal ESPN y por Disney+.

El derbi de Madrid corresponde a la fecha 29 de LaLiga de España y enfrenta a dos equipos que pelean en la parte alta de la tabla de posiciones. Real Madrid es perseguidor del líder, Barcelona, y el Atlético asoma en el cuarto lugar.

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Así llega Real Madrid ante Atlético

Revitalizado desde las ausencias de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Rodrygo, Real Madrid parece haber encontrado al fin la solidez, la cohesión y la confianza en un momento clave de la temporada, con un enfoque más grupal y menos “galáctico”.

Después de eliminar el Manchester City en octavos de Champions, tras la doble victoria en la ida y la vuelta ante los Citizens, el equipo de Álvaro Arbeloa tiene ante sí otro reto de altura el domingo con el derbi ante el Atlético de Madrid en la 29ª fecha de LaLiga.

Real Madrid llega al derbi tras triunfar en Champions League. Foto: Getty Images

Ya figura como un lejano recuerdo la debacle ante el Getafe en el Bernabéu (0-1), cuando el equipo merengue estuvo a punto de sumirse en una nueva crisis.

Pero como “Ave Fénix” renacida de sus cenizas, el conjunto blanco es candidato a ganar las competiciones en las que sigue con vida (Liga y Champions), después de cuatro victorias consecutivas -una de ellas con sufrimiento en Vigo (2-1) y otras tres más convincentes ante Manchester City (3-0; 2-1) y Elche (4-1).

El técnico español, llegado en enero para reemplazar a su antiguo compañero y amigo Xabi Alonso, ha encontrado la fórmula correcta, apoyándose sobre todo en sus jóvenes jugadores formados en la cantera del club, para mantener al conjunto merengue en la carrera por LaLiga -a cuatro puntos del FC Barcelona- y la Champions -instalado en cuartos de final-.

¿Podrá mantener el nivel ante Atlético de Madrid? Esa es la gran pregunta que surge en España, entre la prensa y los aficionados.

Atlético de Madrid también triunfo en Champions League: dejó a Tottenham en octavos de final y se instaló en cuartos. Foto: Getty Images

“Cantera, muchísima cantera, y un dibujo hiperasimétrico, han bastado al técnico para reflotar al Madrid en el momento justo”, resumió el periódico deportivo madrileño AS antes de la victoria del martes en el Etihad ante el City, que dejó al Real Madrid a sólo 5 partidos de conquistar una 16ª Orejona.

Sin Mbappé, que regresó tras una lesión de rodilla y disputó los últimos minutos ante el City, Bellingham y Rodrygo, el equipo se ha mostrado más disciplinado y menos desequilibrado que cuando los “Galácticos” coincidieron sobre el césped, cómo solían propiciar Carlo Ancelotti y Xabi Alonso.

*Con información de AFP