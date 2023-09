Reconocido periodista explotó contra Hubert Bodhert: “cree que dirige una escuela de niños”

Sin duda, un partido para el olvido; más allá de los 90 minutos, otra contienda se jugó en las ruedas de prensa. Hubert Bodhert, en su atención a medios, no ocultó su frustración por el desempeño de los protagonistas en el campo de juego, llegó al punto de cuestionarlos fuertemente y sin tapujo alguno frente a la opinión pública, rompiendo con la premisa de que “la ropa se lava en casa”.

“Pero cuando tú ves que para confrontar un balón es complicado, para dar un pase a dos metros es complejo, hay una frustración para nosotros como cuerpo técnico y a mí como técnico (...) Con equipos de menor nómina he competido mucho mejor. Lo de hoy para mí es frustrante y veo que Nacional es justo ganador”, manifestó el técnico.

La feroz crítica contra Hubert Bodhert

A través del programa ‘El VBAR’ de Caracol Radio, el periodista Diego Rueda le envió un mensaje en son de crítica a Bodhert, afirmando que tiene un gravísimo problema: no saber dónde está dirigiendo o no tenerlo claro, según las palabras de Rueda.

“El profesor Bodhert tiene un gravísimo problema: él cree que está dirigiendo una de las escuelas en Cartagena o Barrancabermeja. Cuando uno le dice a un jugador que no sabe parar la pelota es porque cree que está dirigiendo niños”, aseguró de entrada el periodista deportivo.

“Usted puede decirle a sus jugadores de otra manera, lo que pasa es que hay términos que duelen para un jugador. Si yo como profesional no sé parar una pelota, Dios mío, ¿qué me dijo el que dirige el equipo? Me mandó a lo más pobre de mi nivel”, complementó su idea.