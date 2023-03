Revelan el video del ataque con arma a futbolista de la Selección Colombia; fue herido en sus piernas

Un hecho sin precedentes se dio este lunes 6 de marzo en el barrio Olaya Herrera de la ciudad de Cartagena. En lo que fue un ataque sicarial, un hombre ingresó a una barbería y atacó a varios sujetos con un arma de fuego, dejando un muerto y dos heridos.

Entre los heridos por este hombre se encontraba el futbolista de la Selección Colombia Sub 17 y el club Real Cartagena, Rafael Santos Mercado, delantero que se alistaba para jugar con la Tricolor el próximo Sudamericano de esta categoría en Ecuador, el cual se desarrollará en el mes de abril.

Rafael Santos Mercado, jugador de la Selección Colombia Sub 17 - Foto: FCF

El atacante del combinado nacional fue herido en una de sus piernas con una bala. El video del ataque se dio a conocer en las últimas horas de este lunes, donde se alcanza a ver el impactante momento donde fue herido Mercado.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se puede observar al agresor entrar en el establecimiento y sin mediar ninguna palabra empezó a disparar, asesinando a Keiner Blanco e hiriendo al futbolista de la Sub-17.

“Gracias a Dios, estoy vivo, siento que volví a nacer, esto no ha sido fácil, es difícil, me toca empezar de nuevo, estoy con vida y salud y eso es lo más importante”, dijo el jugador al diario El Universal, de Cartagena.

Además de ello, el futbolista relató los angustiantes momentos que vivió en el recinto, donde se encontraba departiendo con amigos. “Intenté correr y la pierna se me fue, me revisé y vi el poco de sangre en el muslo de mi pierna derecha. Fue un momento angustiante. Ahora estoy esperando que me operen, me van a meter unos clavos, en el cuádriceps de mi muslo derecho, ahí recibí el balazo, después de la cirugía me imagino me dirán cuánto tiempo demorará mi recuperación”.

El momento en que el atacante ingresó a la peluquería y apuntó contra su víctima. - Foto: Captura de pantalla Twitter @NoticiasBQ

Aquí las imágenes del momento

Se trata de Rafael Santos Mercado, de 17 años, quien recibió un disparo en una de sus piernas. El ataque sicarial iba dirigido a un cliente del lugar.#NoticiasBQ🔴🟡🟢 pic.twitter.com/WQQzIxG2AA — Noticias BQ (@NoticiasBQ) March 6, 2023

Ahora, más allá de lo vivido en este momento, el jugador espera recuperarse lo más pronto posible y volver a las actividades con su club y la Selección Colombia con la que tiene estimado disputar el torneo continental.

“Quería jugar este año muchos partidos con el Real Cartagena, quería mostrar mi fútbol en el Suramericano. No se pudo, duele mucho, esto es difícil, pero me mantendré en pie de lucha, recuperándome (…) Esta es una prueba de Dios, estoy bien motivado para poner de mi parte y recuperarme muy bien, quiero triunfar en el fútbol profesional”, afirmó el cartagenero.

Rafael Santos Mercado, delantero cartagenero - Foto: Instagram: Rafael Santos Mercado

El club Real Cartagena mandó un sentido mensaje al jugador que se recupera con satisfacción en un centro médico de la ciudad heroica. “Fuerza, campeón... Pronta recuperación, esperamos que algún día podamos ser libres en cualquier lugar del país, necesitamos tener una sociedad más sensata y ocupada en progreso”; “Dios tome el control en su salud. Dios te bendiga, Rafael. Pronto estarás en franca recuperación”; “Cartagena está invivible”; “Sólo les pido que no lo dejen solo en el camino”, dicen algunos de los comentarios en la publicación hecha por el equipo.

Renato Damiani, presidente del Club Real Cartagena, habló con Blu Radio para dar detalles del estado de salud del jugador.

“De acuerdo con el reporte médico, inicialmente deben esperar que se desinflamen las partes afectadas, porque se le afectó también una parte del fémur y ya vendrán los médicos en los próximos días a determinar la programación de la cirugía y el posterior tratamiento de recuperación que seguramente se tardará varios meses”, afirmó.

El juvenil a penas acumular tres partidos disputados como profesional en Cartagena. Este dato se dio en el año 2022 jugando en segunda división del fútbol colombiano. Además de este club, Mercado ha tenido paso por otro club como Fortaleza, equipo bogotano.