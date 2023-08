Revelan la millonada que se ganó Juan Fernando Quintero tras su paso por Junior

El 10 habló en con SEMANA y destapó detalles exclusivos de lo que sintió al tener que irse de Junior. “En lo personal venía bien, pero el equipo no estaba muy bien y s urgió una situación particular en medio de la pretemporada. Todos saben lo que pasó con mi situación, creo que se agrandó un poco más”, declaró.

Además de ello, según se reveló desde la interna, el Bolillo sentó a Juanfer en un par de amistosos y le dijo que lo pensaba llevar de a poco, hecho que no gustó nada al jugador. “Me tildaron de muchas cosas. Por encima del Junior no está nadie y por el Junior uno tiene que respetar las decisiones. El día en que uno no se siente bien, pues hay que tomarlas. Así me manejo yo, soy una persona muy respetuosa, no me meto en problemas y lo que trato es evitarlos”, dijo.