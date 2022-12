Revelan primer video de Cristiano Ronaldo en la sede del Real Madrid; los hinchas se ilusionan

Cristiano Ronaldo es la noticia del mercado de invierno en Europa. Su desvinculación del Manchester United y el regreso insperado a la sede deportiva del Real Madrid tienen la ilusión de los fanáticos a flor de piel, aunque un contrato con la entidad merengue está prácticamente descartado por la prensa española.

Este miércoles surgió la noticia de que el portugués había pedido al presidente Florentino Pérez poderse entrenar en solitario con el objetivo de mantener su rendimiento físico a la espera de la decisión que tome con su futuro.

De acuerdo a los primeros reportes, CR7 estuvo en otra cancha del lujoso complejo de Valdebebas, alejado de los jugadores de la plantilla actual que se encuentran en plena preparación para el reinicio de la competencia luego de la final del Mundial Qatar 2022.

Relevo, medio español que dio la exclusiva sobre la presencia del astro en las instalaciones del Real Madrid, aseguró que hizo algunos trabajos por su cuenta y no tuvo mayor contacto con los empleados del club, más allá de una calurosa bienvenida que refuerza la relación forjada a punta de goles, títulos y alegrías para la afición durante 9 años de estancia.

Ronaldo salió del Real Madrid en 2018 rumbo a la Juventus de Italia. - Foto: Getty Images

Este jueves, Cristiano regresó a la sede del Madrid para otra sesión más de entrenamiento, sabiendo que su visita ya había sido revelada y, lo más probable, como al final sucedió, era que las afueras de Valdebebas se llenaran de aficionados esperando capturar el momento en el que su ídolo saliera para saludarlos.

Casi sobre el medio día (hora española), se vio salir un Mercedes del interior de la sede deportiva, provocando que los aficionados empezaran a aplaudir y a gritar “¡Cristiano!” a ver si el delantero luso se detenía para saludarlos, aunque no fue así.

El ‘7′ apenas se remitió a girar la cabeza para ver a los hinchas y continuó su camino sin interactuar con ellos, solo confirmando que sí es una realidad que se encuentra entrenando en las instalaciones que alguna vez lo vieron convertirse en una leyenda del fútbol.

🚨IMAGEN #JUGONES🚨



🇵🇹CRISTIANO RONALDO sale de su entrenamiento en VALDEBEBAS.



⚽️Hoy también se ejercitó en las instalaciones del Real Madrid. pic.twitter.com/A2UMxlnyvV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 15, 2022

¿Cristiano puede regresar al Real Madrid?

Esta visita ya confirmada por los aficionados que lo lograron ver a través del vidrio polarizado ha despertado una ola de rumores sobre el futuro del portugués, que, durante el Mundial, parecía haber encontrado rumbo hacia el medio oriente gracias a una oferta multimillonaria del Al-Nassr, equipo árabe en el que juega el colombiano David Ospina.

La suculenta oferta de 200 millones de euros por temporada parecía seducir a Cristiano que, no obstante, aprovechó la constante interacción con los periodistas en Qatar para asegurar que “no es cierto” y que todavía queda tiempo en el mercado para escuchar ofertas.

El problema es que a sus 38 años no es mucho el panorama que podría tener, mucho menos al considerar que salió del Manchester siendo uno de los jugadores mejor pagados de la Premier, un sueldo que muy pocos en Europa podrían pagar para un futbolista de esa edad, más allá del estado físico y su indudable apetito goleador.

¿Real Madrid lo puede repatriar? Esa es una pregunta que se han hecho los millones de hinchas que tiene el cuadro blanco en todo el mundo, llevados por la ilusión de un ‘último baile’ que no parece muy fácil de darse. De acuerdo al diario Marca en España, el club ha recibido con los brazos abiertos la visita de su ídolo, pero no significa que se estén planteando contratarlo, aún cuando esta temporada han sufrido por la falta de gol cuando Karim Benzema estuvo lesionado.

“Un gesto que no debe mirarse más allá de esa cordialidad que reina entre ambas partes, porque no hay ninguna opción de regreso de CR7 al Madrid a pesar de su situación”, indica el medio, dejando claro que por la cabeza de Carlo Ancelotti y Florentino Pérez no pasa ofrecerle algo más que la sede deportiva a Cristiano.