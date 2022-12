Cristiano Ronaldo, certero ante los rumores que lo vinculan con el fútbol de Arabia Saudita

Los focos de atención del fútbol están por estos días situados en Medio Oriente, más especialmente en Qatar donde se lleva a cabo la Copa del Mundo que ya definió este martes -6 de diciembre- sus ocho mejores selecciones, esas mismas que llevarán a cabo las vibrantes llaves de cuartos de final: Inglaterra vs. Francia, Argentina vs. Países Bajos, Brasil vs. Croacia y Marruecos vs. Portugal.

La última selección en oficializar su cupo fue la de Cristiano Ronaldo, quien no estuvo como inicialista en la contienda ante los suizos donde ganaron categóricamente por 6-1. El atacante ex Real Madrid y Manchester United, entró apenas para disputar el remate del juego con 20 minutos alcanzando un modesto rendimiento de 6.4 puntos, que tuvo como lo más destacado un remate suyo, además, del 80 % de los pases que ejecutó completados.

Cristiano Ronaldo estuvo apenas 23 minutos en cancha durante los octavos de final en Qatar 2022 - Foto: REUTERS

En medio de lo que es un panorama incierto para él luego de oficializarse que sigue sin club tras su salida del cuadro rojo de la Premier League, este lunes 5 de diciembre, el diario Marca reveló que “Cristiano Ronaldo jugará en el Al-Nassr a partir del 1 de enero”, confirmando uno de los bombazos más importantes del mercado de fichajes de los últimos años.

Según este medio español, “el contrato que une al futbolista portugués” con el equipo de la primera división de Arabia Saudita “tendrá una duración de dos temporadas y media”. Además, el exjugador del Real Madrid recibirá aproximadamente “200 millones de euros por temporada”.

A eso se suma “algo menos de cien millones de euros por incentivos económicos vía publicidad”. De esta manera, volvería a ser el futbolista mejor pago en el mundo, superando a Kylian Mbappé con sus 180 millones de euros por temporada en el París Saint-Germain.

De hacerse oficial este fichaje, Cristiano Ronaldo pondría fin a una exitosa carrera en Europa que inició en la temporada 2002/03 en el Sporting de Lisboa. Después vistió la camiseta del Manchester United en su primer ciclo para ser fichado por el Real Madrid y pasar la Juventus antes de regresar al club inglés.

En su palmarés tiene una Supercopa de Portugal con Sporting; con el Manchester United ganó una FA Cup, dos copa de liga, dos Community Shield, tres ligas inglesas, una Champions League y un Mundial de Clubes; en su paso por el Real Madrid se hizo con dos copas del Rey, dos Supercopas, dos ligas españolas, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes, y con la Juventus salió campeón de dos ligas italianas, dos Supercopas y una copa.

Cristiano Ronaldo nega acordo com o Al Nassr, da Arábia Saudita: "Não é verdade" pic.twitter.com/BgZ7GqnzYi — ge (@geglobo) December 6, 2022

Sin embargo, la zona mixta después juego por la cita orbital ante Suiza sirvió para que el mismo jugador respondiera de manera oficial lo que se sabe de dicha posibilidad. Contundente ante los medios de comunicación que se acercaron a él, dijo: “no, eso no es cierto”, teoría que se refuerza a la que horas antes también empezaba a rondar en la prensa europea que veía en la transferencia al fútbol de Arabia Saudita, muy pocas posibilidades.

Según el periódico A Bola por parte del jugador portugués ante las pretensiones del club del que hace parte el golero de la Selección Colombia, David Ospina, habría existido una negativa rotunda, que que la intención del luso a pesar de sus 37 años sería “continuar” su carrera deportiva “en una liga más competitiva”.