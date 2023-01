Revolcón en el Everton de Yerry Mina: ‘rajan’ a Frank Lampard y ya hay favorito a reemplazarlo

Everton se encuentra hundido en una profunda crisis que tiene todas las alarmas encendidas den el Goodison Park. El sábado cayeron en la casa del West Ham y parecen lejos de solucionar los errores que hoy los tienen en el penúltimo lugar de la tabla, parcialmente perdiendo la categoría por primera vez en su historia.

Una nueva derrota ha provocado que Frank Lampard pierda su puesto como entrenador, dejando vacante una silla que realmente muy pocos quisieran tomar en este punto de la temporada. El exjugador inglés asumió las riendas la temporada pasada, luego de un paso también complicado por el Chelsea.

Lampard tras la derrota 2-0 a manos del West Ham en Londres - Foto: REUTERS

Aunque los resultados no se le dieron, le alcanzó para zafar el descenso en el tramo final de la temporada, suficiente para recibir el ‘espaldarazo’ de los dueños. No obstante, perdió a Richarlison y tuvo que lidiar con lesiones largas como la de Yerry Mina o Calvert-Lewin, aspecto que impactó negativamente en la regularidad del equipo.

En 20 partidos jugados del presente campeonato, Everton apenas ha podido ganar 3 y ha caído en 11 ocasiones, lo que hizo insostenible su continuidad. En la previa al partido frente al West Ham ya se presentía la salida de Lampard, que estaba condicionado por un triunfo que finalmente no llegó.

“Decepcionado con el resultado, especialmente cuando tuvimos un gran control entre ambas áreas. Perder 2-0 obviamente es decepcionante”. dijo en la que fue su última conferencia de prensa al frente de los Toffees. “El partido salió como queríamos hasta aproximadamente el minuto 20. El estadio estaba tranquilo y teníamos el balón. No vamos a ser lo suficientemente clínicos, ni lo suficientemente dinámicos, ni lo suficientemente duros en el último tercio”, agregó.

Farhad Moshiri, accionista mayoritario del Everton, estuvo presente en las tribunas después de año y medio, situación que ya dejaba ver lo que sucedería más tarde. “Me han hecho esta pregunta mucho ahora y sé que están sucediendo cosas en el club, así que entiendo por qué, pero nunca ha sido un problema para mí si un propietario, un presidente o un miembro de la junta están en el juego”, dijo Lampard.

“Pasé 18 meses en Chelsea y el propietario no vino a un juego competitivo. No se trata de eso para mí, así que puedes entender lo que quieras, pero cuando digo que no es motivo de preocupación, no estoy diciendo nada malo de eso, simplemente no es relevante para mí”, añadió.

Minutos después del pitazo final en el London Stadium - Foto: Action Images via Reuters

Lampard no se fue sin dejarle un mensaje a la afición, que días atrás había reclamado de manera aireada a varios jugadores a la salida del estadio, entre ellos Yerry Mina. “La gente dice que solo debes tener una piel dura, deberías estar bien con eso. No funciona así de simple. Así que entiendo si los jugadores se ven afectados por eso”, señaló levantando la voz.

“También entiendo la pasión de los fanáticos, también entiendo eso, así que no estoy aquí para responderle a nadie las preguntas más importantes que están surgiendo en este momento porque llevo aquí un año y trato de concentrarme en el fútbol”, finalizó.

Inmediatamente se supo que el Everton destituiría a su entrenador, han empezado a surgir posibles opciones de técnicos que saben como manejar este tipo de situación complicada con el descenso siguiéndoles el paso. De acuerdo al Daily Mail, el principal favorito para tomar el cargo es el argentino Marcelo Bielsa, que en febrero de 2022 fue destituido justamente por acumular una buena cantidad de derrotas consecutivas con Leeds.

Bielsa también estuvo sonanado para algunas selecciones sudamericanas, entre ellas la colombiana, sin embargo, los proyectos estaban alejados de su idea y requisitos.