‘Rigo’ Urán, ante incómoda pregunta sobre su fortuna, reveló cuánta plata tiene: “Me cae la Dian”

Rigoberto Urán, uno de los ciclistas más importantes en la historia de Colombia, participó recientemente en el nuevo programa digital de Eva Rey y contó algunos detalles de su vida personal.

Igualmente, la periodista española intentó picarle la lengua al corredor del EF Education First y le preguntó sobre cuánto dinero tiene en sus diferentes cuentas bancarias, puesto que en la actualidad también es considerado como un gran empresario.

El antioqueño, sin embargo, no quiso ahondar mucho en ese tema y le pidió a la comunicadora que no le preguntara ese tipo cosas. Asimismo, señaló en forma jocosa que no quiere que la Dian ‘le caiga’.

“¿Quiero saber cuánto dinero tiene Rigoberto Urán en su cuenta bancaria?”, le preguntó la española al reconocido ciclista, que respondió: “Tengo muchas cuentas. Marica, me cae la Dian, no me pregunte esas cosas [risas]”.

Rey, de igual manera, insistió y volvió a preguntarle sobre cuánto dinero tenía actualmente, por lo que el subcampeón del Tour de Francia 2017 confesó que quiere ampliar sus negocios y pedirá próximamente un préstamo de 15.000 millones de pesos.

“En estos momentos me va a tocar hipotecar la casa, necesito un préstamo grande porque queremos abrir cuatro fincas. Es un préstamo cercano a los 15.000 millones”, indicó Urán, inicialmente.

Luego, el pedalista del EF Education First puntualizó: “En mi cuenta de ahorros tengo como 32 millones de pesos. No tengo billetera en la actualidad porque aquí en Medellín me fían a donde voy”.

El ciclista colombiano cambió finalmente el tema y no le quiso revelar más detalles a la presentadora ibérica, que salió hace poco de Noticias RCN, con respecto a sus finanzas personales.

Cabe recordar que Rigoberto Urán habló hace unos días con Juan Diego Alvira, periodista de SEMANA, sobre su salario como pedalista profesional y aseguró que no es tan abultado como el de un futbolista.

De acuerdo con el antioqueño, los premios que se reparten en las principales carreras del ciclismo mundial no son para nada malos. No obstante, enfatizó que deben repartirlos entre varias personas.

“Sí da plata, no da tanta, güevón, como uno quisiera. El futbolista nos borra. Lo que más da es una sabiduría, un trabajo en equipo, aprender a esforzarse, a tener sacrificio. Hoy en día los equipos lo mínimo que pueden pagar son 70.000 dólares, y de ahí para arriba lo que quiera. Eso es anual”, afirmó.

Adicionalmente, Urán añadió: “El premio de 2017 tocó repartirlo un poco, como con ocho malparidos. Pero después de estar en un podio de un Tour de Francia aparecen marcas que te quieren coger como imagen, se va complementando muy bueno. Hay corredores que ganan mucho, que tienen grandes contratos. Yo acabo de renovar con mi equipo por dos años más”.

El pedalista aprovechó el diálogo con el director de a unidad de video de SEMANA para confesar que los deportistas de alto rendimiento muchas veces no disfrutan de lo que hacen debido a que piensan mucho en la parte económica.

“A nosotros nos pagan por resultados, y eso es uno de los problemas más grandes con nosotros. Todo lo volvemos dinero y eso hace que no se disfrute del deporte. Por eso yo digo que la pasión es muy importante, porque ayuda a alcanzar los objetivos”, concluyó.