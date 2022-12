Rodrigo de Paul tuvo que ser escoltado en Argentina, seguidoras no le dejaron comprar regalos de Navidad

Desde que Gonzalo Montiel marcó el último penal de la agónica tanda entre Argentina y Francia para certificar el tercer título Mundial de la ‘albiceleste’ en Qatar 2022, todos los jugadores que hicieron parte de esa gesta serán considerados ídolos del pueblo argentino, pues rompieron la sequía de 36 años para un país sumamente futbolero que anhelaba volver a tener una alegría inmensa como la que lo alcanzaron el pasado 18 de diciembre.

Las celebraciones ocho días después se siguen viendo en cada rincón del mencionado lugar, tanto ha sido el alboroto que hasta ha llegado a verse afectado el orden público y a pesar de que los jugadores quieran retribuir todas las muestras de cariño, se ha vuelto inevitable que la policía tenga que sumarse para retener la euforia de lo seguidores por tener a sus ídolos en el país. Uno de los que se vio sumamente afectado y que no pudo hacer sus compras de Navidad tranquilamente, fue Rodrigo de Paul, quien se encontraba con su novia Tini en un centro comercial.

“Para nosotros también hoy son las fiestas. Lo único que les pido, necesitamos comprar, por favor. Agradecemos todo el amor, pero necesitamos que nos dejen un poquitito para poder comprar”



✍🏻 Rodrigo De Paul y Tini en un centro comercial. Brillante. 😂👏🏻pic.twitter.com/r2XI0EXdqJ — Agustín Commisso (@AgusCommisso) December 25, 2022

El ‘motor’ de la selección Argentina, quedó atrapado en un almacén luego de que en la puerta se colocaran cientos de aficionadas, que al percatarse que él estaba ahí y su pareja también, no dejaron que estos se movieran más, todos con a intención de que les dieran un saludo, firma o foto. Uno de los socios de Messi en cancha buscando que comprendieran su anhelo, alzó la voz y dijo: “Para nosotros también hoy son las fiestas. Lo único que les pido, necesitamos comprar, por favor. Agradecemos todo el amor, pero necesitamos que nos dejen un poquitito para poder comprar”.

La pareja del jugador, la cantante argentina, Tini, permaneció en ese momento aferrada a su novio y sonriente, no dejaba de admirar al jugador que junto a ella entendían el anhelo de los seguidores, pero que a la par también buscaban salir de lugar en busca de los obsequios del 24 de diciembre para sus familiares más cercanos.

Recientemente, la pareja se robó las miradas de sus fieles seguidores con un momento especial que vivieron durante un concierto de la joven intérprete. Una serie de contenidos invadieron Twitter e Instagram, plasmando el amor que se tienen los argentinos en la actualidad.

De acuerdo con lo que fue registrado por asistentes del show, y que fue replicado por el perfil de Los 40 Principales, Rodrigo de Paul subió al escenario del concierto que estaba dando su novia en Campo Argentino de Polo, sorprendiendo a miles de personas. El deportista tomó el micrófono y se dirigió al público, expresando cuánto amaba a la cantante.

Rodri De Paul, el último romántico 😍 pic.twitter.com/rz0h35N1Is — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 24, 2022

Tras levantar la Copa del Mundo y recibir una ovación, Rodrigo de Paul decidió cerrar este momento especial con unas emotivas y románticas palabras sobre el papel de Tini Stoessel en su vida. La celebridad señaló lo importante que era la artista para él, puntualizando en lo mucho que lo apoyaba y acompañaba para ser mejor persona.

“Tengo la mujer de mi vida. La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella, porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa, así que disfruta”, dijo el futbolista, desatando una ola de gritos en los asistentes del show.