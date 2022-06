Sale a la luz la ‘prueba reina’ de que Daniel Ruiz sí era hincha de Santa Fe

La rivalidad entre Independiente Santa Fe y Millonarios es una de las que más años llevas vigente en el fútbol colombiano. Ambos hicieron parte de la fundación del campeonato profesional, siendo además los primeros dos campeones que tuvo el país.

El rojo capitalino, surgido desde las entrañas del Gimnasio Moderno en la capital, fue el primer club en gritar campeón en la historia de Colombia, pero Millonarios no se quedó atrás y un año después, en 1949, lograría también el primer título en su palmarés.

Pasaron los años y la enemistad entre los dos equipos de Bogotá se hizo más grande, al punto de coleccionar recuerdos de aquellos clásicos de antaño que reunían a hinchas de ambos equipos mezclados en la tribuna del Nemesio Camacho ‘El Campín’.

El famoso Santa Fe 7-3 Millonarios en 1992 y la reciente final que disputaron ambos en 2017, con victoria azul, hacen parte de ese libro de recuerdos que arruman dos de los clubes más importantes del país.

Al igual que sucede en otros países del mundo como España con el Real Madrid vs. Barcelona, en Inglaterra con el Manchester United vs. Liverpool o en Argentina con el Boca Juniors vs. River Plate, esta rivalidad se hace fuerte dentro y fuera de la cancha, pues sus propios hinchas se encargan de sepultar en el olvido a aquel que tenga la osadía de jugar en un equipo e irse al otro o siquiera sentir alguna especie de cariño por los colores que sienten como antónimos.

Millonarios ha ganado los dos clásicos disputados en este 2022 - Foto: DIMAYOR

Ese es el caso de Daniel Ruiz, jugador de apenas 20 años, que hace parte de las filas del equipo dirigido por Alberto Gamero. Después de unas temporadas con Fortaleza en la segunda división, el volante recibió la llamada de los embajadores y no lo dudó ni un segundo, aun cuando los rumores apuntaban a que su corazón tenía algo de cercanía al rojo y blanco.

Tras la oficialización de Ruiz como nuevo fichaje de Millonarios surgieron unas fotos en redes sociales en las que se veía al jugador con la camiseta de Santa Fe cuando era apenas un niño, lo que puso en duda si se trataba de un hincha cardenal que ‘traicionaría’ sus principios para jugar en el máximo rival.

Fue el propio Ruiz el que se encargó de silenciar los rumores al manifestar que nunca fue aficionado a ningún equipo, por más que su papá y su abuelo eran acérrimos seguidores de Santa Fe y su mamá, por el contrario, estaba dichosa con ver a su hijo en Millonarios. El 10 dijo en aquella oportunidad que las fotos solo se trataban de una escuela de fútbol en al que jugó cuando pequeño y que no representaba la importancia que se le estaba dando en redes sociales.

Esas declaraciones parecían acabar con la discusión, sin embargo, las dudas continuaron en el aire hasta que este fin de semana se conoció una ‘prueba reina’ que demostraría la afición de Daniel Ruiz por Santa Fe antes de haberse convertido en jugador profesional.

Ask.fm fue una red social muy famosa entre los jóvenes hace unos años. Allí solían responder preguntas de sus amigos sobre cualquier ámbito, incluida la vida personal, sentimental y hasta las preferencias en música, comida, deportes, entre otras cuestiones.

El 10 de diciembre de 2015, un día después que los santafereños celebraran la Copa Sudamericana ante Huracán, un usuario le preguntó a Ruiz por la escuela de formación donde entrenaba, a lo que él, sin tener nada relacionado, respondió con una icónica frase que toma relevancia casi 7 años después.

“Campeones, gracias a este equipo por tantas alegrías. Te amo rojo”, dice Ruiz junto a una foto en la que aparece el plantel completo del cuadro cardenal ese año.

Captura del perfil de Daniel Ruiz - Foto: Captura @RuizCastellanos en Ask.fm

Esta es la única publicación que Ruiz hizo al respecto del título santafereño, o al menos la única que se puede comprobar en 2022. Las demás respuestas están relacionadas con su época de colegio y el fanatismo por el fútbol que desde entonces ya dejaba claro su sueño de llegar a ser futbolista profesional.