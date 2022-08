Sale a la luz nueva versión de la fallida llegada de Orlando Berrío a Atlético Nacional

El pasado martes 16 de agosto, el futbolista Orlando Berrío, fue confirmado como nuevo jugador de Río Negro Águilas. Sin embargo, el talentoso jugador en el programa Vbar de Caracol Radio, despertó la polémica, tras no llegar a un acuerdo con Atlético Nacional.

Cabe mencionar que tras su paso por el América Minero de Brasil, el ganador de la Copa Libertadores en 2016 con el equipo verdolaga se encontraba entrenando con el equipo de Hernán Darío Herrera, motivo por el cual varios hinchas del club esperaban que regresara uno de sus grandes ídolos a la institución.

No obstante, en rueda de prensa el adiestrador de Nacional indicó que el jugador tomó la decisión de irse a otra institución. “Él estuvo acá entrenando con nosotros, se le dio la posibilidad. No es que no estuvimos pensando en él, sino que nosotros vimos a ver si seguía, pero él pensó en otras cosas y ya la decisión fue de él”, indicó el ‘Arriero’.

Es por eso que cuando le consultaron al delantero, sobre la no llegada a la institución donde mejor se desempeñó a tal punto de llegar a la Selección Colombia y acto seguido, al Flamengo, salió a desmentir al entrenador.

“El club ya tenía armado su grupo y tenía unos objetivos y directrices para este semestre. Ellos lo habían acordado desde antes de yo haber llegado a entrenar. Esos cupos no los pueden alterar”, aseveró.

Además, agregó que “Hernán Darío Herrera quería que me quedara y el presidente Emilio Gutiérrez también, pero ya tenían algo planificado y no podían alterarlo”.

Por ahora, Nacional este jueves irá por la remontada frente a Junior de Barranquilla en la Copa Colombia, donde pierde la serie por tres goles a cero. Asimismo, se espera que el debut de Berrio con la escuadra de Leonel Álvarez, se dé el próximo sábado 20 de agosto, cuando visite a Patriotas de Boyacá.

Yeison Gordillo será nuevo jugador del Junior

No para el mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano y los grandes equipos buscan definir detalles en su nómina para el segundo semestre, donde todos quieren salir campeón.

Uno de ellos es Independiente Santa Fe, equipo que de la mano de Alfredo Arias busca conformar una nómina más competitiva y que mantenga la buena racha por la que pasa el club en este presente campeonato. Cabe recordar que los cardenales son quintos con 12 puntos, estando ubicados a tan solo tres unidades del líder Millonarios.

Para los rojos de Bogotá, el mercado de fichajes no estaba cerrado, el técnico Alfredo Arias pidió reforzar la zona de la mitad de la cancha con un hombre de experiencia. Ante esta petición, la directiva se movió para intentar traer a un hombre de la casa como lo es Yeison Gordillo, que salió campeón con los capitalinos y que, luego de salir de San Lorenzo, abrió la puerta de su regreso.

Durante estas semanas, desde Santa Fe movieron cielo y tierra para traer al jugador, sin embargo, este martes, a última hora el futbolista cambió de decisión y tendría todo arreglado para jugar en otro histórico del FPC.

Según lo que conoció SEMANA, las aspiraciones salariales del jugador eran muy altas para las pretensiones del club. Ante esto, el volante empezó a escuchar varias ofertas sin cerrarle la puerta al club.

Este medio pudo conocer que el jugador ya estaba listo para llegar, sin embargo, un giro de última hora cambió todo y pidió que contratarán a Jonathan Barboza, hombre que fue confirmado este miércoles y que era el plan B de los cardenales en caso que Gordillo desistiera.

Desde la presidencia de Santa Fe, encabezada por Eduardo Méndez, SEMANA pudo confirmar que Gordillo no jugará esta temporada con los rojos a pesar que el jugador “había dado sus palabra”, confirmó el dirigente.

Finalmente, Gordillo tomará rumbo a la ciudad de Barranquilla para jugar en esta temporada con Junior, equipo con el que logró un acuerdo económico. El volante colombiano será presentado por el cuadro tiburón en las próximas horas.