Santa Fe y Pereira no alegraron a nadie: apática igualdad en cuartos de final de Copa Betplay

La Copa Betplay, en su definición de cuartos de final, no pudo iniciar a lo grande. El primer juego de ida, que involucró a Independiente Santa Fe y a Deportivo Pereira, no dejó muchas emociones y terminó en una amarga igualdad en el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’.

¿Más de lo mismo?

Realmente el partido no arrojó mayores emociones. Tan solo hubo dos remates al pórtico rival, que fue por parte de Independiente Santa Fe; de resto, habían sido llegadas con peligro, pero sin una resolución ideal de ambas partes.

No obstante, Pereira robó algunas pelotas en zona media y llevó a algunos estragos. Ewil Murillo fue uno de los más destacados en el onceno aurirrojo, puesto que ganó duelos importantes y fue claro en la entrega de la pelota.

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pereira | Foto: Colprensa

Para la segunda mitad, Hubert Bodhert aplicó una triple variante que no tuvo efectos. Metió a Hugo Rodallega, Fabián Sambueza y a Ever Valencia; a pesar de todo, el rival se plantó atrás y no cedió mayores espacios.