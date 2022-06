¿Se desmantela Millonarios? Este es el jugador que ‘seduce’ al Junior de Barranquilla

Para nadie es un secreto que el conjunto ‘Embajador’ tiene una nómina muy corta y que esta es la principal razón por la ausencia de resultados a nivel de títulos por parte del equipo. Esta situación ha generado gran malestar en la hinchada azul que le exige a los dirigentes refuerzos de jerarquía.

Asimismo; la única opción que ha tenido Alberto Gamero, para que el grupo no se desgaste por la cantidad de partidos y brinde buenas presentaciones, es subir a los jugadores de la cantera para que le den un apoyo a los mayores, a pesar de que, aunque tienen potencial, no cuentan con la experiencia necesaria.

De igual manera; de cara al campeonato del segundo semestre del año, Millonarios no va a contar con uno de sus futbolistas referentes y este es el lateral derecho Andrés Felipe Román, que no renovó contrato con la institución bogotana y que puede negociar con cualquier equipo de Colombia o del exterior. Sin lugar a dudas, esta es una baja sensible para los azules.

🚨 #Junior es el primer equipo en el fútbol colombiano en averiguar las condiciones de Andrés Felipe Román (27) 🔵⚪️🔴



👀 Aún no hay más avances ni diálogos oficiales por el lateral que finaliza contrato con #Millonarios el 30 de junio pic.twitter.com/WotSpf55Fe — Pipe Sierra (@PSierraR) June 22, 2022

En este sentido; el Junior de Barranquilla ha activado sus movimientos y espera hacerle una oferta a Román para que el mismo se una a las filas del cuadro ‘Tiburón’ para afrontar la Liga Betplay - II.

Además; Daniel Ruiz, la joven estrella de Millonarios y del fútbol colombiano, ha causado un interés muy alto en el Porto de Portugal y este club pagaría cinco millones de euros para hacerse a los servicios del bogotano de 20 años. Aunque no hay nada concreto, la salida de Ruiz tiene una posibilidad alta.

Asimismo; Andrés Llinás también tendría sus horas contadas en Millonarios, dado que es pretendido por varios clubes del ámbito internacional. Ante esto, los de la capital tienen que tomar cartas en el asunto para reforzarse de la mejor manera posible.

Así le fue a Millonarios en el ‘Todos contra todos’ y en los cuadrangulares finales

En escalones arriba del Deportes Tolima y Atlético Nacional, los de la capital del país ocuparon el primer lugar de la tabla de posiciones con 42 unidades después de haberse jugado las 20 jornadas reglamentarias del fútbol profesional colombiano en su etapa inicial.

En esta misma línea, el conjunto embajador obtuvo en el certamen 13 victorias, tres empates y tan solo cuatro derrotas. Sin lugar a dudas esta escuadra hizo un fortín en su estadio en el torneo regular porque allí obtuvo la mayor cantidad triunfos. Fueron siete en total.

Asimismo, es necesario destacar que en las fechas de clásicos los embajadores vencieron en las dos oportunidades a su rival de toda la vida, Independiente Santa Fe. El domingo 6 de marzo por la décima fecha fue el primer duelo, el cual ganaron de forma contundente 3 tantos por 0, y en el segundo compromiso válido por la jornada 17 se impusieron los azules 2 a 1 a los rojos.

También, Millonarios es uno de los clubes que mejor diferencia de gol sacó en el ‘Todos contra todos’ de la liga, anotó un total de 23 goles y recibió 11 para obtener más 12 en el mencionado ítem.

Sin embargo; el buen rendimiento que venía llevando a cabo el equipo dirigido por Alberto Gamero, no pudo sostener este margen positivo en los cuadrangulares finales y en el grupo de la muerte que conformaban los ‘Embajadores’ con Nacional, que fue el finalista, por Junior de Barranquilla y Bucaramanga, quedaron eliminados faltando una fecha por culminar la zona.

El conjunto capitalino ocupó la tercera casilla de la tabla con tan solo seis unidades, las mismas del club santandereano, dos abajo de la escuadra costeña y seis menos que el onceno antioqueño.