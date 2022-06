Técnico de Atlético Nacional aseguró que el gol de Yerson Candelo es “como para ser campeón”

El miércoles por la noche, Atlético Nacional recibió al Deportes Tolima en la final ida de la Liga BetPlay I-2022. Este encuentro se disputó con estadio lleno y vestido de verde en el Atanasio Girardot, recinto en el que los hinchas fueron testigos de uno de los mejores goles de la temporada.

Aunque hubo susto verdolaga porque Anderson Plata adelantó al pijao en el marcador al minuto 23, después la resiliencia de Nacional se hizo presente. Al 43′ Danovis Banguero cumplió con la ley del ex e igualó el encuentro antes de ir al descanso.

Ya en la segunda mitad, Yerson Candelo sorprendió a todos al minuto 71 cuando recuperó un balón antes de cruzar la mitad de la cancha, desde ahí se atrevió a disparar para colgar al arquero Alexander Domínguez. El guardameta ecuatoriano no pudo hacer nada para evitar el gol que iluminó el camino para el conjunto antioqueño.

Justo antes del pitazo final, al 90′+3, Andrés ‘El Rifle’ Andrade aprovechó un contragolpe para sentenciar el partido al convertir el 3-1 final.

Al término del compromiso, el técnico de Atlético Nacional asistió a la rueda de prensa y por supuesto fue consultado por la gran anotación de Yerson Candelo, acción que describió como gol de campeón.

“Candelo no se equivocó, es un gol como para ser campeón. La miró y la pegó muy bien para hacerle un gol desde ahí a un arquero tan grande. Ese gol no lo va a olvidar nadie, no lo había visto hace rato”, expresó Hernán Herrera a los medios de comunicación.

LA LOCURA DE GOL DE YERSON CANDELO. 🤯pic.twitter.com/Z9QniZy9QM — Colombia Analytics (@Colanalytics) June 23, 2022

Sobre el trabajo de su lateral derecho, dijo que “sale contento con Candelo” y esperan “seguir trabajando” porque no han “ganado nada”. “Estamos con los pies en la tierra y tranquilos, ir el domingo a Ibagué”, continuó.

Además, el entrenador indicó que lo vivido con Atlético Nacional es “un sueño que se está volviendo realidad”. Cabe recordar que El Arriero Herrera fue elegido como técnico interino tras la salida de Alejandro Restrepo a inicios de marzo.

“Para uno como entrenador y exjugador de Atlético Nacional es increíble lo que estoy viviendo, junto a mi familia. Uno está tranquilo, arriba hay algo que nos está ayudando mucho. No sé si serán los ángeles, mi mamá, los suegros, pero alguien de arriba nos está ayudando”, añadió.

Sobre el partido definitivo del domingo, dijo que en Ibagué se encontrarán con “un equipo necesitado” porque el Tolima tendrá “la necesidad de remontar este marcador”, mientras que Nacional llegará a la vuelta final con “la tranquilidad del resultado”. Eso sí, dijo que este duelo lo van “a tomar serio, con la misión de ir a buscar el título”.

“Tenemos un equipo que supo remontar un 1-0 ante un buen rival, pero veo que el equipo tiene la mentalidad muy alta, la actitud muy alta y el carácter muy alto, con eso yo creo que vamos a conseguir el título, con lo que está mostrando Nacional”, agregó.

Atlético Nacional y Deportes Tolima se volverán a ver las caras este domingo 26 de junio en el Manuel Murillo Toro de Ibagué. Este encuentro, válido por la final de vuelta, iniciará a las 7:00 p.m. y será transmitido por Win Sports +.