Se negó a jugar con Colombia y marcó penal que es viral en el mundo entero: joya en video

Por un largo tiempo el nombre Julián Quiñónes quiso ser vinculado con la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026.

Este delantero que militaba en su momento en México, era un goleador nacido en suelo cafetero, lo que le permitía la posibilidad de ser parte de la Tricolor.

Ante un presente ideal que tenía hacia finales del 2023, en suelo colombiano se pidió que este fuera citado al equipo al mando de Néstor Lorenzo.

En su momento se buscó que Julián Quiñones jugará para la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Toda una campaña se montó en busca de lograr este objetivo, pero al final, nada de eso llegó a feliz término.

En definitiva, fue el mismísimo jugador quien se negó a vestirse con los colores de Colombia. Pues según él, México fue quien lo acogió desde muy corta edad.

Durante el más reciente amistoso entre México y Colombia jugando en los Estados Unidos, el mencionado estuvo con la selección de Centroamérica.

Algunos minutos pudo sumar en ese partido, pero nada pudo hacer para evitar la apabullando goleada por 0-4.

‘Panenkaso’ es viral

En las últimas horas, el atacante volvió a ser noticia desde Arabia Saudita, donde milita estando ligado al club, Al-Qadisiya.

Allí ha mostrado algunos dotes de calidad, siendo el más reciente un penal que después de marcado le viene dando la vuelta al mundo.

En el duelo con Al-Hazm Rass de Copa, el delantero pudo marcar un doblete y uno de los goles fue una auténtica joya llamada como el ‘Panenkaso‘.

¿Se puede marcar un golazo de penal?



Sí, por supuesto que se puede marcar un golazo de penal.



Vean nada más el exquisito PANENKAZO de Julián Quiñones en la Copa de Arabia Saudita.



ARTE 🖼️🎨 pic.twitter.com/N6mPt0nDJc — Invictos (@InvictosSomos) October 28, 2025

Fue una ejecución desde el punto penal con la sutileza precisa para ir de manera leve hacia el arco, sin la oportunidad de que el portero rival reaccionara.

Como si se tratase de un cobro en cámara lenta, Quiñónes apostó por un cobro suave, donde picó el balón y el mismo se metió de manera tímida en la red.

Este tanto es uno de los más virales que se han marcado en los últimos días, llegando a replicarse millones de veces a través de redes sociales.

La vez que le dijo ‘no’ a Colombia

Después de múltiples discusiones, rumores y hasta propuesta por parte de Colombia, este le cerró la puerta a la citación del país cafetero.

En una entrevista explicó una a una las razones para quedarse con México, aun cuando nació en Magüí Payán, municipio del territorio nacional.

Julián Quiñónes con México en el amistoso ante Colombia a finales del 2025 | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

“En mi corazón siempre lo he sentido, cuando me llega la oportunidad de Colombia yo estaba de vacaciones con mi familia en Colombia, me dice mi representante ‘¿leíste la carta?’ y le dije ‘no, yo no voy a leer la de Colombia’ y la rechazamos. Ahorita se me acercaron los de Colombia, me fueron a ver, a hablar, pero siempre les dije que no”, relató.