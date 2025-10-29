Suscribirse

Deportes

Se negó a jugar con Colombia y marcó penal que es viral en el mundo entero: joya en video

Un delantero que le dijo ‘no’ a la Selección se convirtió en noticia por brillante anotación en Arabia Saudita.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
29 de octubre de 2025, 4:46 p. m.
Julián Quiñónes anotó penal de gran factura en Arabia Saudita
Julián Quiñónes anotó penal de gran factura en Arabia Saudita | Foto: Captura a video de @thmanyahsports

Por un largo tiempo el nombre Julián Quiñónes quiso ser vinculado con la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026.

Este delantero que militaba en su momento en México, era un goleador nacido en suelo cafetero, lo que le permitía la posibilidad de ser parte de la Tricolor.

Ante un presente ideal que tenía hacia finales del 2023, en suelo colombiano se pidió que este fuera citado al equipo al mando de Néstor Lorenzo.

Julián Quiñones
En su momento se buscó que Julián Quiñones jugará para la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Toda una campaña se montó en busca de lograr este objetivo, pero al final, nada de eso llegó a feliz término.

En definitiva, fue el mismísimo jugador quien se negó a vestirse con los colores de Colombia. Pues según él, México fue quien lo acogió desde muy corta edad.

Contexto: Carlos Antonio Vélez lamentó el rechazo de Julián Quiñones para integrar la Selección Colombia: “Se cansó de esperar”

Durante el más reciente amistoso entre México y Colombia jugando en los Estados Unidos, el mencionado estuvo con la selección de Centroamérica.

Algunos minutos pudo sumar en ese partido, pero nada pudo hacer para evitar la apabullando goleada por 0-4.

‘Panenkaso’ es viral

En las últimas horas, el atacante volvió a ser noticia desde Arabia Saudita, donde milita estando ligado al club, Al-Qadisiya.

Allí ha mostrado algunos dotes de calidad, siendo el más reciente un penal que después de marcado le viene dando la vuelta al mundo.

En el duelo con Al-Hazm Rass de Copa, el delantero pudo marcar un doblete y uno de los goles fue una auténtica joya llamada como el ‘Panenkaso‘.

Fue una ejecución desde el punto penal con la sutileza precisa para ir de manera leve hacia el arco, sin la oportunidad de que el portero rival reaccionara.

Como si se tratase de un cobro en cámara lenta, Quiñónes apostó por un cobro suave, donde picó el balón y el mismo se metió de manera tímida en la red.

Este tanto es uno de los más virales que se han marcado en los últimos días, llegando a replicarse millones de veces a través de redes sociales.

Contexto: Julián Quiñones condenó a México: video del error que costó derrota histórica ante Venezuela

La vez que le dijo ‘no’ a Colombia

Después de múltiples discusiones, rumores y hasta propuesta por parte de Colombia, este le cerró la puerta a la citación del país cafetero.

En una entrevista explicó una a una las razones para quedarse con México, aun cuando nació en Magüí Payán, municipio del territorio nacional.

Julián Quiñónes con México en el amistoso ante Colombia a finales del 2025
Julián Quiñónes con México en el amistoso ante Colombia a finales del 2025 | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

“En mi corazón siempre lo he sentido, cuando me llega la oportunidad de Colombia yo estaba de vacaciones con mi familia en Colombia, me dice mi representante ‘¿leíste la carta?’ y le dije ‘no, yo no voy a leer la de Colombia’ y la rechazamos. Ahorita se me acercaron los de Colombia, me fueron a ver, a hablar, pero siempre les dije que no”, relató.

”Cuando tenía 4 años que estaba acá en México, yo no me iba a Colombia, yo me quedaba acá porque estaba tranquilo, cómodo, la gente se ha portado bien conmigo, tengo a mi esposa, voy a tener a mi hija, México me ha dado todo: paz mental, toda la tranquilidad que algún día soñé y creo que la mejor forma de agradecer a México es representarlo”,fue su categórica respuesta.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Indignación en Deportivo Cali por lo que dijo Avilés Hurtado recién sacados de Liga: hay molestia

2. Gobernación del Magdalena denunció al alcalde de Santa Marta por prevaricato; dicen que estaría frenando obras en la ciudad

3. Piden citar como testigo al presidente Petro en una eventual investigación contra Verónica Alcocer por posible estafa al país

4. Este es el correo electrónico que Amazon está enviando a los empleados despedidos en EE. UU.

5. USCIS modifica las extensiones automáticas de permisos de trabajo para inmigrantes en Estados Unidos: así afectará a miles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Julián QuiñonesgolazoArabia Saudita

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.