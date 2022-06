¿Se retirará Gio Moreno tras ser campeón con Atlético Nacional?

Sigue la celebración en Medellín por la consecución de la estrella número 17 para el Atlético Nacional, quien se coronó campeón del fútbol colombiano este fin de semana, tras perder por apenas un gol de diferencia ante un duro rival que se le supo plantar en Ibagué: el Deportes Tolima.

Pese a que perdió 2-1 en el partido de vuelta, lograr un marcador global de 4-3, puesto que en el primer compromiso ganó 3 a 1, el conjunto verdolaga se coronó como el campeón del primer semestre y desde ya empieza a prepararse para lo que viene durante lo que resta del año y para la Copa Libertadores del 2023.

Luego de alcanzar este título y aún mientras está viva la euforia por la victoria, Nacional ya está pensando en el equipo que armará para el torneo clausura y si ratificará o no a Hernán Darío Herrera como su técnico, ya que estaba como interino, luego de la salida de Alejandro Restrepo, quien no logró convencer a la hinchada.

Otro de los nombres que está sobre la mesa es el de Giovanni Moreno, el mediocampista de 35 años que llegó estuvo en equipos como el Racing de Argentina y el Shanghái Shenhua de China, quien esperaba retirarse en este semestre o por lo menos así lo dio a entender al comienzo de los cuadrangulares finales.

“El retiro ideal para mí sería ahora en junio saliendo campeones. Sería la ‘cereza del pastel’ poderme ir como lo soñé”, afirmó en su momento este jugador.

No obstante, al parecer las cosas cambiaron, ya que Moreno ha sido una de las estrellas más relevantes del equipo verde de la montaña y al parecer muchos hinchas y compañeros le están pidiendo que se quede, por lo menos hasta final de año.

Durante la rueda de prensa, luego de coronarse campeones, este jugador aseguró que en este momento hay muchas cosas que pensar de cara al futuro, ya que la nueva estrella tras el campeonato le dejan una alegría que quisiera mantener por un buen tiempo.

“Bueno, yo creo que lo había dicho a los muchachos, que yo quería descansar y qué más lindo que irse así, he vivido situaciones muy difíciles en mi carrera, traigo un momento muy parecido que viví en Racing, donde me amenazaron y querían que me fuera y sin embargo me quedé, porque quería seguir luchando, porque quería seguir compitiendo, porque algunos hinchas me lo pedían, los mismos jugadores y continué”, dijo inicialmente Moreno.

Pese a que en su momento manifestó que se iría tras quedar campeón, el hecho de haberse logrado ese sueño tan esquivo desde hace 12 años, lo motiva para seguir luchando y darle más triunfos y títulos al Atlético Nacional.

“Ahora que me quiero ir, es una sensación extraña, el profe, esa confianza que me dio cuando llegó, quería irme hace mucho rato porque la idea era venir a jugar, cuando llega el profe, arma un gran grupo, hace una familia por decirlo así y me sentí querido y acompañado. Entonces, con la ayuda de ellos pude seguir y cumplir este sueño después de 12 años, salir campeón con este equipo que la verdad lo sufrí en su momento porque no se daban los resultados”, agregó en la rueda de prensa.

Así mismo, aprovechó para mandarle un mensaje a las directivas del cuadro verdolaga, sobre quienes dijo que “creo que con estos resultados el Presidente se embaló porque él lo tiene que renovar a él y me tiene que renovar a mi y nos tiene que dejar a los dos y pues si el profe sigue, será continuar”.

Por su parte, frente al caso de Gio, el técnico de Nacional, Hernán Darío Herrera, dijo que “en lo que respecta a Gio, la respuesta es fácil, si yo me quedo en Nacional, él se queda en Nacional, fácil, o sea, yo quiero seguir con él, quiero continuar con él. Es un jugador que es un líder para mí, que es muy alegre, y fuera de eso juega muy bien, entonces si yo continúo acá, él estará conmigo también”.