Sebastián Villa vive su cumpleaños en medio de polémica por escándalo sexual

El futbolista colombiano que milita en el Club Atlético Boca Juniors, Sebastián Villa Cano, hoy 19 de mayo está cumpliendo 26 años; sin embargo, la celebración no se extiende más allá de la polémica por el escándalo sexual en el que está involucrado.

El pasado 13 de mayo se confirmó en Argentina una grave denuncia por parte de una mujer, la cual alega que el jugador abusó sexualmente de ella e intentó acabar con su vida.

Según relata la joven en su demanda, ese día el futbolista, en estado de ebriedad, la atacó a la vuelta de una cena en casa de unos amigos.

“El día del hecho denunciado fue el 26 de junio de 2021, cuando el señor Villa me pide que lo acompañe a una casa del barrio Cerrado, ubicado en la localidad de Ezeiza, para ser parte de un asado en donde se hallaban varios compañeros del plantel de Boca Juniors”, indica el relato.

“El jugador comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes y tapándome la boca con su mano, momento en el cual yo le realicé algunos rasguños producto de querer salir de esa situación”, dice la demandante.

“Una vez finalizado el sometimiento sexual me largué a llorar de manera descontrolada y le suplicaba que me dejara ir, a lo que me manifestaba que no me podía retirar hasta tanto no me calme”, afirmó en su demanda.

La mujer aseguró que el futbolista la intentó sobornar con 5.000 dólares para evitar que lo denunciara.

Ahora bien, en las últimas horas se han conocido otras declaraciones por parte de tres testigos que refuerzan el testimonio entregado por la mujer. Los dos hermanos y una amiga de la afectada coincidieron en su discurso respecto a lo entregado por la afectada tras los supuestos hechos.

Las tres personas testificaron en contra de Villa ante la fiscal Vanesa González. “Fuimos a un asado en Ezeiza y después a la casa de Sebastián Villa (…) estuvimos ahí tomando, Sebastián tomando whisky (…). Yo me retiré, mi amiga me escribió más tarde, me dijo que vuelva a la casa. Villa le reclamó que estuvo con sus compañeros (de Boca Juniors, en el asado), le hizo una escena de celos”, contó la amiga de la denunciante en declaraciones entregadas por el medio 442.

Los hermanos de la víctima también aseguraron lo afectada que está su hermana tanto física, como psicológicamente. “Le noté la cara hinchada, en el cuello tenía como apretones, como cuando te apretás y te queda marcada la piel”, dijo el hermano mayor, que además aseguró que el futbolista colombiano ofreció dinero para callar.

Este no es el primer escándalo en el que el jugador de Boca se ve involucrado, ya que Villa enfrenta desde 2020 una causa por violencia de género a raíz de una denuncia de su pareja de entonces, la colombiana Daniela Cortés, por maltrato físico y psicológico.

Entre tanto se da resolución a este caso, el equipo se pronunció sobre la denuncia que involucra a uno de sus delanteros.

Comunicado Oficial Boca Juniors

“Boca Juniors les informa a los socios y socias del club, hinchas, medios de comunicación y al público en general, que el Departamento de Inclusión e Igualdad de la institución ya está a disposición por el episodio que involucra al jugador Sebastián Villa y una vez más ratifica su total compromiso en situaciones de género e igualdad, tal como sostiene el primer protocolo del club para actuación ante casos de Violencia en Razón de Género, Identidad de Género y/u Orientación Sexual, aprobado el 12 de agosto a través de la Asamblea de Comisión Directiva.

Como en cada situación que involucre a una persona del club, Boca Juniors se pone a disposición, brinda el acompañamiento correspondiente y redobla sus esfuerzos para seguir creciendo como institución en los valores que inspiraron el actual protocolo y que se basa en principios esenciales de aplicación como la prevención, asesoramiento y asistencia, respeto y privacidad, confidencialidad, entre otros”.