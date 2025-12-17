Deportes

Sentido mensaje de Nacional por las 17 personas que murieron en accidente de bus en Antioquia: “Profundo dolor”

Atlético Nacional se pronunció y dejó un mensaje en redes sociales por las 17 víctimas mortales tras un accidente de bus en Antioquia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

18 de diciembre de 2025, 12:22 a. m.
Imagen de referencia de Atlético Nacional / Prom del Liceo Antioqueño de Bello.
Imagen de referencia de Atlético Nacional / Prom del Liceo Antioqueño de Bello. Foto: Fotos: Atlético Nacional y Liceo Antioqueño de Bello.

Colombia está en shock y luto por la muerte de 17 estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, cuando regresaban de una excursión en Coveñas y el bus que los transportaba terminó cayendo al abismo cerca al municipio de Segovia. Con el paso de las horas, algunos heridos pudieron ser rescatados por los cuerpos de emergencia.

Tragedia que es un duro golpe para el colegio en Bello y las familias de las víctimas, que ahora viven días de tristeza en pleno mes de diciembre. Habitantes del departamento de Antioquia piden más rigurosidad con los vehículos y los conductores para este tipo de excursiones estudiantiles.

El siniestro vial ocurrió en la madrugada del domingo 14 de diciembre, cuando 34 jóvenes, un guía y dos conductores (uno de los choferes murió), cayeron por un abismo tras disfrutar de la excursión de fin de curso en Tolú y Coveñas. Ya iban de regreso a casa cuando ocurrió el fatal accidente de tránsito. Las imágenes del accidente han dado la vuelta al mundo y el gremio deportivo también se pronuncia.

Conmovedor video: a una joven del Liceo Antioqueño de Bello le cantaron la canción de cumpleaños en medio de su velorio
En Bello realizan una velatón en memoria de los 17 fallecidos en la tragedia del Liceo Antioqueño: ya definieron cómo será el sepelio

El turno fue para Atlético Nacional, club de fútbol más representativo de Antioquia y el más ganador de Colombia, con dos títulos de la Copa Libertadores a bordo. Muchos jóvenes, como los recién fallecidos, seguramente soñaron con algún día vestir profesionalmente la camiseta verde de este equipo del FPC.

Deportes

¿Ferviente hincha? El árbitro Wilmar Roldán y el equipo de sus amores en el fútbol colombiano, fin al misterio

Deportes

Monumental recibimiento en la final de Copa Betplay entre Nacional y Medellín: el juego se retrasó por la fiesta

Deportes

Uefa notifica al Bayern Múnich de Luis Díaz nueva sanción en Champions League: es oficial y genera impacto

Deportes

José Enamorado, el jugador tendencia en Colombia: Casi dos millones de euros y esto se sabe de su fichaje en River

Deportes

Lothar Matthäus se refiere al regreso de Musiala y al papel de Luis Díaz en el Bayern: “Pueden quedar fuera”

Deportes

Teófilo Gutiérrez le pidió a Boca Juniors y River Plate que fichen a una estrella del Junior

Deportes

La reacción del Bayern Múnich tras la estrella 11 del Junior que le da la vuelta al mundo: foto de Luis Díaz es viral

Deportes

🔴 EN VIVO | Medellín vs. Nacional por la final de Copa BetPlay: otro recibimiento atrasa el arranque del segundo tiempo

Deportes

Marino Hinestroza se aleja de Nacional: negocio con un gigante por 6 millones de dólares, ultiman detalles

Deportes

Junior campeón sentenció el destino de Atlético Nacional en torneos Conmebol 2026: Millonarios, atento

Sentido mensaje de Nacional por las 17 personas que fallecieron

En las redes sociales, Atlético Nacional dejó unas sentidas palabras por el accidente, dirigido a las víctimas y sus familias. El club verde expresó su sentido pésame y el profundo dolor por las pérdidas en el accidente de bus.

En medio de la final de la Copa Betplay contra Independiente Medellín, Nacional sacó parte de su tiempo en la concentración para solidarizarse con las familias antioqueñas que lloran a sus hijos, sobrinos, nietos. El partido definitivo, que consagrará al nuevo campeón, tendrá lugar el próximo 17 de diciembre en el Atanasio Girardot de la capital de Antioquia (7:30 p. m.) y tendrá un minuto de silencio por la tragedia.

Pantallazo X: @nacionaloficial
Pantallazo X: @nacionaloficial Foto: Pantallazo X: @nacionaloficial

En medio del dolor por el accidente donde varios hinchas de Nacional perdieron la vida, el club verde también fue testigo de la nueva camiseta de Chapecoense para la temporada 2026. Al cumplirse 10 años de la tragedia aérea en Antioquia, ‘Chape’ jugará el año entrante con una camiseta alusiva a la del equipo colombiano con las franjas verdes y blancas.

Mas de Deportes

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 04: Referee Wilmar Roldan looks on during the final match of Copa CONMEBOL Libertadores 2023 between Fluminense and Boca Juniors at Maracana Stadium on November 04, 2023 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)

¿Ferviente hincha? El árbitro Wilmar Roldán y el equipo de sus amores en el fútbol colombiano, fin al misterio

Pantallazo Win Sports.

Monumental recibimiento en la final de Copa Betplay entre Nacional y Medellín: el juego se retrasó por la fiesta

Imagen de referencia de Atlético Nacional / Prom del Liceo Antioqueño de Bello.

Sentido mensaje de Nacional por las 17 personas que murieron en accidente de bus en Antioquia: “Profundo dolor”

Al Bayern Múnich le cae una nueva sanción por parte de Uefa.

Uefa notifica al Bayern Múnich de Luis Díaz nueva sanción en Champions League: es oficial y genera impacto

José Enamorado celebra con Steven Rodríguez / Escudo River Plate.

José Enamorado, el jugador tendencia en Colombia: Casi dos millones de euros y esto se sabe de su fichaje en River

Luis Díaz, volante de Bayern Múnich / Jamal Musiala en su vuelta tras la lesión.

Lothar Matthäus se refiere al regreso de Musiala y al papel de Luis Díaz en el Bayern: “Pueden quedar fuera”

Teófilo Gutiérrez llama a Boca Juniors y River Plate: les pide que consideren contratar a un jugador de Junior de Barranquilla.

Teófilo Gutiérrez le pidió a Boca Juniors y River Plate que fichen a una estrella del Junior

Junior celebra el título en Ibagué / Escudo oficial del Bayern.

La reacción del Bayern Múnich tras la estrella 11 del Junior que le da la vuelta al mundo: foto de Luis Díaz es viral

Luis Suárez Inter Miami

¿Renovó Inter de Miami a Luis Suárez? conozca el futuro del jugador y algunas de sus estadísticas en el club estadounidense

Gol de Richard Ríos con Benfica, sobre Farense, en la Copa de Portugal.

Golazo de Richard Ríos con Benfica ante Farence: no la dejó caer y le pegó de primera

Noticias Destacadas