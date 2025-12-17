Sentido mensaje de Nacional por las 17 personas que murieron en accidente de bus en Antioquia: “Profundo dolor”

Colombia está en shock y luto por la muerte de 17 estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, cuando regresaban de una excursión en Coveñas y el bus que los transportaba terminó cayendo al abismo cerca al municipio de Segovia. Con el paso de las horas, algunos heridos pudieron ser rescatados por los cuerpos de emergencia.

Tragedia que es un duro golpe para el colegio en Bello y las familias de las víctimas, que ahora viven días de tristeza en pleno mes de diciembre. Habitantes del departamento de Antioquia piden más rigurosidad con los vehículos y los conductores para este tipo de excursiones estudiantiles.

El siniestro vial ocurrió en la madrugada del domingo 14 de diciembre, cuando 34 jóvenes, un guía y dos conductores (uno de los choferes murió), cayeron por un abismo tras disfrutar de la excursión de fin de curso en Tolú y Coveñas. Ya iban de regreso a casa cuando ocurrió el fatal accidente de tránsito. Las imágenes del accidente han dado la vuelta al mundo y el gremio deportivo también se pronuncia.

El turno fue para Atlético Nacional, club de fútbol más representativo de Antioquia y el más ganador de Colombia, con dos títulos de la Copa Libertadores a bordo. Muchos jóvenes, como los recién fallecidos, seguramente soñaron con algún día vestir profesionalmente la camiseta verde de este equipo del FPC.

Sentido mensaje de Nacional por las 17 personas que fallecieron

En las redes sociales, Atlético Nacional dejó unas sentidas palabras por el accidente, dirigido a las víctimas y sus familias. El club verde expresó su sentido pésame y el profundo dolor por las pérdidas en el accidente de bus.

En medio de la final de la Copa Betplay contra Independiente Medellín, Nacional sacó parte de su tiempo en la concentración para solidarizarse con las familias antioqueñas que lloran a sus hijos, sobrinos, nietos. El partido definitivo, que consagrará al nuevo campeón, tendrá lugar el próximo 17 de diciembre en el Atanasio Girardot de la capital de Antioquia (7:30 p. m.) y tendrá un minuto de silencio por la tragedia.

Pantallazo X: @nacionaloficial Foto: Pantallazo X: @nacionaloficial

En medio del dolor por el accidente donde varios hinchas de Nacional perdieron la vida, el club verde también fue testigo de la nueva camiseta de Chapecoense para la temporada 2026. Al cumplirse 10 años de la tragedia aérea en Antioquia, ‘Chape’ jugará el año entrante con una camiseta alusiva a la del equipo colombiano con las franjas verdes y blancas.