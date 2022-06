Sepp Blatter, expresidente de Fifa, le huyó al juzgado suizo argumentando problemas de salud

El expresidente de la Fifa Joseph Blatter no declaró finalmente este miércoles en el inicio del juicio contra él y Michel Platini por corrupción debido a problemas con su estado de salud.

“No estoy bien. Tengo molestias y no puedo respirar bien. No me veo capaz de responder”, declaró el expresidente de la FIFA durante su declaración. Su abogado, Lorenz Erni, explicó que su cliente tiene dolores en el pecho y dificultades respiratorias.

Joseph Blatter, de 86 años, se había mostrado con buen ánimo para el juicio antes de entrar a la sala. “Estoy de buen humor con el precioso sol que brilla aquí. Estoy confiado porque no tengo nada de lo que lamentarme. Esto dura dos semanas, así que tengo que estar de buen humor el primer día”, apuntó.

El interrogatorio de Blatter estaba previsto para este miércoles, pero ahora se retrasará el jueves y será previo al de Michel Platini. El juicio se celebrará en Bellinzona, Suiza, y comenzará el día 22 de junio y el veredicto se espera para el 8 de julio.

El expresidente de la Fifa, Joseph Blatter, centro, acompañado de su hija Corinne Blatter, izquierda, y su abogado Lorenz Erni, derecha, llegan al Tribunal Penal Federal Suizo en Bellinzona - Foto: AP

Tanto Blatter como Platini están acusados de haber defraudado a Fifa dos millones de francos suizos (más de 7 mil millones de pesos colombianos) por el trabajo que el francés realizó como asesor entre 1998 y 2002 entre otros cargos. La trama se destapó en 2015, durante la campaña del exfutbolista para suceder al suizo como presidente de la Fifa.

La fiscalía suiza les acusa de “facturas artificiales” que Platini entregó al organismo internacional en 2011 y a las que Blatter dio el visto bueno. Este pago incluiría también 229 mil francos suizos (888 millones de pesos) en concepto de pagos a seguridad social e impuestos.

Al conocerse el caso, ambos fueron sancionados por el Comité Ético de la Uefa con ocho años de sanción alejados del fútbol, aunque después les fue rebajada la pena por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

“Una conspiración”

Horas antes de asistir al primer día de declaraciones, Dominic Nellen, abogado de Michel Platini, declaró que el juicio que comenzó este miércoles contra el expresidente de la Uefa es “el resultado de una conspiración” y que tiene “motivaciones políticas”, con la única intención de “evitar que fuera presidente de la Fifa”.

El abogado explicó en declaraciones a la dpa que el caso “en detalle el proceso judicial contra Platini está políticamente motivado con la intención de evitar que se convirtiera en presidente de la FIFA”.

“Tenemos confianza en que el juicio nos lleve a un resultado positivo, que demostraría la completa sinceridad de Michael Platini en esta materia. La verdadera intención de esta historia era eliminarle como posible presidente de la Fifa”, aseguró Nellen.

La defensa de Platini mantiene que el juicio es “el resultado de una conspiración” que quería apartar al francés de ser el sucesor de Joseph Blatter al frente de la Fifa. Ambos están acusados de defraudar a la propia organización por supuesto fraude en los pagos que Platini recibió por su trabajo como asesor del organismo internacioinal entre 1998 y 2002.

Platini, expresidente de la Uefa, será juzgado ante el Tribunal Penal Federal a partir de este miércoles, por un pago sospechoso de dos millones de francos suizos - Foto: AP

La sentencia se espera que llegue en el mes de julio, aunque si los acusados son declarados culpables todavía podrían interponer recurso. En caso de que la fiscalía suiza los halle responsables de un fraude en las facturas entregadas por la Fifa, podrían exponerse a una fuerte sanción económica e incluso hasta cinco años de prisión.

Para la acusación se trata de un pago “sin fundamento”, obtenido induciendo “astutamente al error” a los controles internos de la Fifa mediante afirmaciones engañosas de los dos dirigentes. Ambos insisten, por su parte, en que decidieron desde el principio un salario anual de un millón de francos suizos, de forma oral y sin testigos, acuerdo que deberán demostrar ante el juzgado suizo.

Con información de Europa Press.