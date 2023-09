Sergio Ramos se confiesa: reveló por qué no quiso ir a Arabia Saudita y le pidió perdón al Sevilla

“Cuando no hay cámaras, pasan otras cosas”: el duro reclamo de la excapitana española sobre el polémico caso Rubiales

Tras una salida algo convulsa del Real Madrid, el veterano y experimentado central eligió el ambicioso proyecto del PSG francés en el verano de 2021. Sin embargo, una lesión que ya apenas le dejó competir en el último año de blanco prolongó su debut en París y no le permitió rendir al cien por cien es su primera temporada en la capital gala. Sí rayó a un buen nivel en la pasada campaña, siendo titular indiscutible, lo que le permitió coquetear con una posible vuelta a la selección.

| Foto: Corbis via Getty Images

Sergio Ramos celebrando la Ligue 1 2022-2023 con el PSG | Foto: Corbis via Getty Images

Pidió perdón a la hinchada

“Han pasado 18 años desde que me fui y creo que he cometido errores. Quiero aprovechar también la oportunidad para disculparme en primera persona y pedir perdón a cualquier sevillista que se haya sentido ofendido por cosas y gestos que pude hacer en su momento ”, dijo el camero en referencia a algún gesto de desacuerdo hacia la grada sevillista cuando jugaba en el Real Madrid.

No obstante, insistió en que “todos” están “en el mismo barco” y forman parte de “la misma familia”. “Demasiada gente tenemos fuera como para pelearnos nosotros, así que solo os digo que soy uno más, que vengo a sumar, que vengo a remar en la misma dirección”, reiteró.

“No solo era una deuda que tenía con conmigo mismo, sino también con mi familia, con mi abuelo, que me hizo sevillista desde que era pequeño, con mi padre. No tenía sentido tomar otro rumbo, coger otra dirección que no fuese pasar por mi casa. Espero veros muy pronto, vengo a dar el máximo y a intentar conseguir los objetivos con el equipo”, zanjó el jugador de 37 años.