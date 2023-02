Sergio Ramos se retira de España y arremete contra el técnico: “ser menos joven no es un defecto”

La historia de amor entre Sergio Ramos y la selección española de fútbol ha llegado a su fin. Este jueves, el defensor central de 36 años ha comunicado en sus redes sociales que no volverá a jugar para su país, por decisión del nuevo cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente.

La salida de Luis Enrique, luego del Mundial de Qatar 2022, parecía encender una luz de esperanza al ya desterrado zaguero, sin embargo, una nueva llamada derrumbó toda su ilusión. “En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva”, indicó a través de su cuenta de Instagram.

“Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra roja”, completó el camero, que fue campeón de Mundial y Eurocopa con España.

Ramos aprovechó esta decisión para ‘disparar’ directamente contra el técnico actual y el anterior, que le cerraron la puerta, según entiende, por su edad. “Ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad”, lanzó.

Sergio Ramos en Qatar 2022 habría completado su quinta Copa del Mundo. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Ramos asegura que vio con algo de “envidia” la presencia de otros jugadores experimentados con su selecciones en el último Mundial. “L a esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente no será así para mí, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo fútbol”, agregó.

Justamente su relación con Luis Enrique, antes de Qatar 2022, generó gran polémica entre los periodistas españoles, que no entendían la razón de su ausencia al estar regresando con buen nivel en la defensa del PSG. Esta temporada, por ejemplo, el ex Real Madrid ha disputado 21 partidos (19 como titular) en la Ligue 1, además de los 7 de la Champions League contando fase de grupos y la ida de octavos de final contra el Bayern Múnich.

Sergio Ramos celebrando un gol con el PSG en la Copa de Francia - Foto: AP

Pero no fue suficiente para convencer al nuevo cuerpo técnico de tenerlo en cuenta. “Por todo ello lo asumo con esta tristeza que quiero compartir con vosotros, pero también con la cabeza muy alta y muy agradecido por todos estos años y por todo vuestro apoyo”, agregó Ramos en su sentida publicación de Instagram, que acompañó con fotos de los títulos conseguidos en Austria-Suiza 2008, Sudáfrica 2010 y Polonia-Ucrania 2012.

“Me llevo recuerdos imborrables, todos los títulos que hemos peleado y celebrado todos juntos y el tremendo orgullo de ser el jugador español con más internacionalidades. Este escudo, esta camiseta y esta afición, todos vosotros, me habéis hecho feliz”, sentenció.

Sergio Ramos levantando la Eurocopa 2012 que le ganaron a Italia - Foto: Getty Images

Ramos se enfocará de ahora en adelante en afrontar los retos con el PSG, incluyendo la ilusión de levantar una Champions más, para lo que deben remontar la serie que se encuentra 1-0 a favor del Bayern.

A pesar de su despedida, asegura que no dejará de apoyar como hincha a los que sean llamados para este nuevo ciclo en la selección española. “Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí!”, agregó.

Rápidamente el nombre de Ramos se ha convertido en tendencia en España, gracias a las miles de personas que le agradecen todo su aporte al ser de los últimos sobrevivientes de la generación dorada que los coronó campeones del mundo.