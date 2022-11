- Foto: NurPhoto via Getty Images

“Tendré que verlo desde mi casa”: Sergio Ramos lamentó no ir con España al Mundial Qatar 2022

- Foto: NurPhoto via Getty Images

El futbolista del PSG, Sergio Ramos, confesó este lunes que ser parte de la convocatoria de la selección española para el Mundial de Qatar “era uno de esos grandes sueños”, pero “desgraciadamente” tendrá que “verlo desde casa”, en una temporada en la que vuelve a “disfrutar del fútbol” tras un curso pasado “duro”.

“La temporada pasada fue dura, por las lesiones y la adaptación a un club nuevo y a una ciudad distinta. Trabajé en cuerpo y alma para recuperarme y volver a sentirme el de siempre, guiado por los objetivos e ilusiones que uno siempre se marca y se propone”, reconoció el defensa en una publicación en sus redes sociales, junto a una fotografía con las dos Eurocopas y el Mundial conquistados con España.

Sergio Ramos en Qatar 2022 habría completado su quinta Copa del Mundo. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Ramos, que no está entre los 26 elegidos por el seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, celebró volver “a disfrutar del fútbol”, del PSG y “de una gran ciudad como París”. No obstante, admitió que no acudir a Qatar es “duro”. “¿El Mundial? Por supuesto, era uno de esos grandes sueños que tenía por cumplir. Hubiese sido el quinto, pero desgraciadamente tendré que verlo desde mi casa”, lamentó.

“Todos los días vuelve a salir el sol. No cambiará absolutamente nada en mí. Ni mi mentalidad ni mi pasión ni mi constancia ni el esfuerzo y la dedicación de 24 horas pensando en fútbol”, agregó.

Finalmente, el jugador con más internacionalidades con España (181) agradeció el “cariño” recibido en los últimos días. “Quedan muchos retos y objetivos por cumplir. Nos vemos pronto. Les deseo lo mejor. ¡Vamos, España!”, concluyó.

Por su parte, la selección española de fútbol ha iniciado este lunes su concentración para el Mundial de Qatar, que se celebrará del 20 de noviembre al 18 de diciembre, una jornada de reencuentros y de emociones, sobre todo para los 20 jugadores que por primera vez disputarán una Copa del Mundo.

Los 26 internacionales fueron llegando a cuentagotas a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), y todos coincidían en las ganas de que eche a rodar el balón. “Estoy muy feliz de estar aquí”, confesó el delantero del FC Barcelona, Ansu Fati, una de las novedades de la convocatoria tras perderse la pasada Eurocopa por su grave lesión. “Estaba entrenando y viendo la tele en el vestuario, ahí me enteré -de la convocatoria- y fue una felicidad enorme”, recordó el azulgrana.

“Estaba muy nervioso, no pude pegar ojo esa noche. Al final, conseguí ese premio. Mi familia también estaba un poco nerviosa y ahora estamos todos muy contentos”, relató también el ariete del Athletic Club Nico Williams, que acude por segunda vez a la llamada de Luis Enrique.

Quien sí estuvo en el pasado torneo continental fue Dani Olmo, que explicó cómo se enteró de su convocatoria. “Estaba en el club con mi padre y mis compañeros de equipo, justo antes de entrenar, y fui muy feliz cuando escuché mi nombre. Es una oportunidad única y vamos a por todas”, dijo el delantero del RB Leipzig.

El técnico asturiano y su equipo dieron la bienvenida a todos los futbolistas convocados y ya por la tarde, bajo la lluvia, tuvieron su primera toma de contacto con el césped al ritmo de ‘Toke’, la canción oficial de España para el Mundial e interpretada por Chanel Terrero. Solo Álvaro Morata -tocado tras el último duelo liguero del Atlético-, Marcos Llorente y César Azpilicueta realizaron trabajo alternativo en el gimnasio.

‘La Roja’ volverá a ejercitarse este martes por la mañana antes de viajar rumbo a Amán, donde jugará el jueves ante Jordania su único encuentro amistoso de preparación para el torneo. Ya en las primeras horas del viernes llegará a Doha, lugar de concentración durante todo el Mundial; el miércoles 23 de noviembre debutará frente a Costa Rica en el estadio Al Thumama de la capital catarí.

*Con información de EuropaPress.