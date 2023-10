Sorpresa para Radamel Falcao; en Rayo Vallecano le dieron una inesperada noticia

Durante el último tiempo Radamel Falcao García ha perdido protagonismo en el fútbol colombiano y mundial. Su edad, 37 años, ha perjudicado su continuidad hacia el final de su carrera, no obstante, en Rayo Vallecano aún es una pieza fundamental de experiencia que aporta cuando es posible.

Alerta en Colombia por la lista de jugadores que no estarían contra Ecuador si reciben otra amarilla

Contexto: Alerta en Colombia por la lista de jugadores que no estarían contra Ecuador si reciben otra amarilla

Si bien en esa oportunidad la entrada del ‘Tigre’ no influyó directamente en el resultado, al final de cuentas sí tuvo importancia para la afición de Vallecas quien en las últimas horas, lo eligió como el mejor jugador del mes pasado.

Gesto de respeto absoluto

Actualmente, a pesar de contar con 37 años, sigue siendo reconocido por lo hecho años atrás, cuando brilló por sus goles . Haciendo parte del Rayo Vallecano en estos momentos, tiene un papel secundario, pero no deja de llamar la atención de sus colegas.

No obstante, las cámaras de la transmisión no dejaron pasar por alto una situación particular que se dio entre estos dos. Todo inició cuando, en un momento del juego, Falcao tuvo que pasar por enfrente del banquillo sevillista.