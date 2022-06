Sorpresiva respuesta de Alberto Gamero sobre la vuelta de Dayro Moreno a Millonarios

Millonarios terminó el primer semestre de 2022 con una profunda decepción, luego de no haber logrado el tiquete para las finales del FPC en el cuadrangular que dejó como ganador a Atlético Nacional, quien se enfrentará a Deportes Tolima en otra vibrante final entre ambos equipos.

Para los azules, quedar nuevamente cerca de la definición por el títulos los hizo tomar decisiones drásticas y rápidas para el déficit más grande que tuvieron en la campaña: los goles, esos que les faltaron en momentos clave. Para ello, a pocos días de la tristeza pasaron la página y entregaron la novedad de Luis Carlos Ruiz, como el nuevo atacante embajador.

Esta noticia apaciguó algo a la hinchada de cara al siguiente semestre, pero no del todo. La afición constantemente exige a través de redes sociales más contrataciones y ese es el tema que más se le consulta al líder del equipo, Alberto Gamero, quien tiene línea directa con los directivos y es quien puede pedir para que la nómina se vuelva más robusta.

Luego del partido frente a Bucaramanga, el equipo regresó a Bogotá y queda en una semana de descanso. El plantel está citado para iniciar la Pretemporada 2022-2 el jueves 23 de junio. 🔵⚪️ pic.twitter.com/Zlrk8zPpsO — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 16, 2022

Durante este viernes –17 de mayo–, el estratega samario habló con César Augusto Londoño en Fútbol hoy sobre las posiciones que falta reforzar en la que se prioriza la llegada de más atacantes. De manera sorprendente, el nombre de Dayro Moreno, quien ya tuvo un paso por el equipo bogotano se dio en la conversación, a lo que Gamero respondió de manera sorpresiva.

“Dayro es goleador, no es un secreto que mete goles, entonces las posibilidades son jugadores que están en otros equipos, son jugadores que hoy tienen compromisos, pero un goleador no lo puede despreciar nadie”, dijo.

Claro en sus respuestas, informó que ya se dio la primera contratación para la zona ofensiva, que esperan haya más, pero aún no tienen un nombre: “Nosotros hoy necesitamos goleadores, contratamos a uno que metió 11 goles, fue goleador en la Liga antes de los cuadrangulares y es Luis Carlos (Ruiz) y ahí está contratado, si tenemos la posibilidad vemos que podemos traer otro, porque vamos a traer otro. ¿Quién?, no sabemos”.

Sobre las características del jugador que buscan, dijo: ”Delanteros por fuera no buscamos, el delantero por fuera se aísla del arco. Nosotros lo que tenemos que buscar es jugadores que sepan asociarse y si tienen que jugar dos, porque los dos saben asociarse, pues jugarán los dos”.

“Los extremos son diferentes a los delanteros por fuera, ya tenemos ese modelo y vamos a buscar eso. Ruiz es un jugador que pivotea y que llega, vamos a buscar uno similar, cuando tenga que jugar uno y salir por el otro o cuando tengan que jugar los dos”, complementó.

A su vez, entregó un panorama de la plantilla, conversaciones con los directivos y salidas ya confirmadas: “Hemos hablado con los directivos y hemos estado conscientes de lo que se puede necesitar. Primordial, son dos delanteros que nos ayuden a hacer gol y de ahí pa’atrás vamos mirando”.

“Román sale, si Román sale tendríamos que traer un lateral derecho, porque tenemos a (Elvis) Perlaza y (Ricardo) Rosales, pero a veces Perlaza me puede hacer por el lugar izquierdo”, informó

Para concluir, Gamero quiso sincerarse con los aficionados y, a la vez, con sus razones, les pidió algo de calma, sabiendo que el único deseo es hacer contrataciones que den resultados en el corto y largo plazo para el proyecto que busca incesantemente el título: “Yo no voy a traer jugadores por traer, yo quiero jugadores que vengan a hacer diferencia aquí. A mí me parece que Juan Pablo Vargas hizo una diferencia muy grande, hoy trajimos a Montero. En los últimos partidos Cuenú me fascinó, trajimos a Larry Vásquez, un jugador que me ha rendido”.