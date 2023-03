“Soy mejor que Messi”: Hugo Rodallega al fin explicó la verdad detrás de su polémica frase

Camino a cumplir 20 años de la consagración en el Sudamericano Sub-20 de 2005, los miembros de aquella generación recuerdan con cariño el torneo que impulsó sus carreras y les permitió hacerse un lugar en el fútbol europeo.

La gran figura de la Selección Colombia en aquel campeonato fue Hugo Rodallega, goleador absoluto con 11 tantos, con una importante diferencia respecto al segundo en la tabla de artillero, un tal Lionel Messi, que anotó en 6 oportunidades para la albiceleste.

Tal fue la presentación de ‘Hugol’, que para el Mundial llegó como una de las grandes figuras a seguir, sin embargo, los flashes se los terminó llevando la ‘pulga’, que por ese entonces acababa de debutar con la camiseta del FC Barcelona al lado de Ronaldinho, Xavi y otras glorias del conjunto catalán.

Aunque Rodallega fue protagonista por sus goles en el título que ganó Colombia como anfitrión del Sudamericano, en Argentina lo hicieron más famoso por una supuesta declaración en la que aseguraba que era mejor que Messi, algo que le han cobrado hasta el cansancio gracias a la espectacular carrera que hizo el rosarino hasta ser considerado el mejor futbolista de todos los tiempos.

Messi sacó a Argentina campeón del Mundial Sub-20 de 2005 - Foto: PA Images via Getty Images

Con ambos cerca del retiro, uno en el PSG y otro en Independiente Santa Fe, Rodallega recuerda con gracia la entrevista que desencadenó toda la polémica y que según él fue mal interpretada por la prensa gaucha. “Un periodista me pregunta y me dice ‘Hugo, te felicitamos desde Argentina porque eres el goleador’. Ese día me dice ‘¿te crees mejor que Messi?’ y yo le dije ‘no, yo soy el goleador, pero no me creo mejor que Messi’”.

Luego la entrevista se hizo reconocida en suelo argentino y tomó más fuerza con el título de la albiceleste en el Mundial de Países Bajos, torneo en el que Colombia llegó hasta octavos de final. Lo curioso es que esa frase que le adjudican se hizo más famosa en nuestro país y siempre lo criticaron por, presuntamente, haberse creído mejor que el ‘10′.

“Eso es lo que más me duele, que aquí en Colombia es donde más se habla de eso… Simplemente hago caso omiso de la situación. Inclusive tuve la oportunidad de hablar con Lionel (Messi) y se aclaró todo y ya y la gente que siga hablando lo que quiera”, declaró en entrevista con ESPN.

Hugo Rodallega marcó sus dos primeros goles con Santa Fe la semana pasada. - Foto: DIMAYOR

A pesar de la controversia de sus palabras en ese momento, Rodallega pudo dar el salto a Europa, más precisamente a la Premier League, donde encadenó buenas actuaciones con el Wigan y el Fulham. Luego de eso transitó por varios países del ‘viejo continente’ sin tanto éxito, aunque alguna vez tocó las puertas de la Selección Colombia, de la que fue borrado sin razón aparente durante el ciclo de José Néstor Pékerman, mientras excompañeros de la Sub-20 como Freddy Guarín, David Ospina y el mismo Falcao, que era su suplente, triunfaban vestidos de amarillo, azul y rojo.

Hugo Rodallega tuvo un largo periplo por el fútbol de Europa. - Foto: Getty Images

“Para ir a Inglaterra no se necesita nada. Necesitas jugar bien en un equipo y ya te pueden llevar. En mi época necesitabas partidos mínimos, ser comunitario, obstáculos que no te la ponían fácil. Ahora estos muchachos juegan con Falcao, James o Cuadrado y no les agachan la cabeza. A mi me tocaba agachar la cabeza”, recordó.

Pese a que no tuvo oportunidad en la Selección, el delantero de Santa Fe mostró todo su apoyo a los que hoy representan al combinado nacional e incluso estuvo pendiente del partido ante Japón este martes, aplaudiendo de pie la actuación de Rafael Santos Borré y su gol de chilena que le dio la vuelta al mundo.