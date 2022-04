“Su relación con él terminó”: reveladora historia Freddy Rincón y sus conflictos con Jorge Luis Pinto

Colombia entera y el mundo del fútbol siguen llorando cinco días después a Freddy Rincón, aquel ídolo del fútbol colombiano que dijo adiós el pasado miércoles tras sufrir un duro accidente de tránsito en la madrugada del lunes 11 de abril y que le arrebató la vida de manera trágica.

Días después es que comienzan a aparecer detalles, nuevas historias y hasta reveladores momentos de lo que fue la historia del ‘Coloso’ en el fútbol. Uno de sus capítulos más memorables fue el que desempeñó durante 2019 como asistente técnico de Jorge Luis Pinto en Millonarios, un rol al que lo llevó el nortesantandereano por la infinita confianza y cariño que habían labrado entre ambos desde hace varios años.

Jorge Luis Pinto, técnico y Freddy Rincón, asistente - Foto: NurPhoto via Getty Images

Su paso fue fugaz en las toldas azules, pues no lograron los objetivos trazados, pero sin duda dejaron ver en el fútbol colombiano la pareja Pinto-Rincón, un verdadero lujo para quienes fueron dirigidos en ese entonces. César Augusto Londoño decidió revelar cuestiones inéditas de la relación entre estos dos personajes del balompié nacional, llegando a mostrar que el término del vínculo con Millonarios, dejó una grieta jamás mencionada por ninguno de los dos en su relación.

Según reveló el comunicador en su canal de YouTube tras el deceso de Rincón, “Jorge Luis Pinto le exigió muchísimo como jugador, pero, para él, que tuvo a varios de los mejores técnicos de Brasil, que tuvo a Valdano, Jorge Luis Pinto fue el mejor entrenador de su carrera. Le exigía muchísimo. Le decía que era muy perezoso y él lo reconoce, pero empezó a entrenar, a fortalecerse”, relató sobre el momento en el que coincidieron como jugador y técnico.

Junto a esto, se refirió al momento en que el vínculo entre Rincón y Pinto quedó roto: “Su relación con él terminó prácticamente rota porque cuando Pinto se fue a dirigir la selección de Emiratos Árabes no se lo llevó. Freddy le preguntó: ¿por qué no me lleva? Y Jorge Luis le dijo: ‘Porque no hablas inglés’. Ahí prácticamente se rompe la relación con quien fue su ídolo como entrenador de fútbol”.

A pesar de ello, en los homenajes ofrecidos al exjugador en la ciudad de Cali, Pinto no pudo ocultar lo devastadora que había sido la noticia para él, indicando que: “Yo no sé si vamos a llorar, pero si lo vamos a hacer lo haremos por sentimiento, aprecio y cariño”.

Posterior a ello, el estratega colombiano se deshizo en elogios por la carrera profesional que había llevado Rincón, en la que exaltó su humildad y sencillez, esa que lo hizo figurar en los mejores clubes del mundo, además de su profesionalismo y trabajo para la labor: “Freddy es un ejemplo de vida para este país, transformó la humildad en grandeza. No se imaginan cómo llegó a Santa Fe, con qué sencillez y humildad; no tenía ni guayos. No he tenido un jugador que tenga la capacidad de trabajo de él. Un hombre de oficio, de trabajo y dedicación”.

⚽❤️ "Freddy es un ejemplo de vida para este país, de transformar la humildad en grandeza" Jorge Luis Pinto.#PorSiempreFreddy pic.twitter.com/TbIhYGikn6 — Win Sports TV (@WinSportsTV) April 16, 2022

Además, expuso su punto de vista sobre las motivaciones de Freddy para jugar, su paso a paso en el fútbol y cómo debería ser recordado desde Colombia para el mundo: “A él no le interesaba la plata, solo quería jugar y jugar. Lo vi crecer, ganar y triunfar por el mundo, eso es un orgullo para los que estamos acá”.

Finalmente, mantuvo sus palabras honrando la memoria de Rincón desde su rol como jugador, en donde lo calificó como un “espectáculo” y lo resaltó como referente para las nuevas generaciones: “Es un ejemplo de vida para las nuevas generaciones que viven el fútbol, pero no lo sienten como lo sentía Freddy. Me encantaría que vieran un video de cómo se entrenaba él y se entregaba en sus partidos. Qué espectáculo, todos los goles que le hemos visto son enfrentando al arquero, a un volante mixto que llegaba de atrás hacia adelante”.