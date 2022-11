Taxista paisa, aficionado al fútbol, genera sensación por conducir vestido como árabe

La fiesta de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 se disfruta en cada rincón del planeta, incluso en los países que no lograron clasificar al torneo. En Colombia, por ejemplo, algunos aficionados adaptaron a su rutina costumbres propias del Medio Oriente, como la vestimenta.

En Medellín hay un taxista que todos los días sale a trabajar con la ‘pinta’ de un qatarí, para hacerles sentir a sus clientes que están viviendo el Mundial, al que la Selección Colombia no pudo asistir: quedó a solo un punto del puesto de repechaje, con el que se quedó Perú, aunque en el duelo decisivo perdió con Australia.

Lo éxotico, sin embargo, no es solo la vestimenta del taxista mientras recorre las calles de la ciudad de la eterna primavera, sino su vehículo. En el techo del automotor, su dueño ubicó las banderas de las selecciones que acudieron a la cita mundialista, y en la parte derecha del capó igual.

Acerca de su vestimenta, el conductor, Uriel Zuluaga, le contó al Q’hubo lo siguiente: “La pinta la armé con mi traje de taekwondo, la capa es la funda de la almohada y fui a un almacén a comprarme una balaca, una barba y unas gafas, pero lo he ido puliendo porque la gente me hace observaciones”.

En cuanto a la decoración del taxi, comentó que lo único que quiere es hacer sentir a los usuarios en un ambiente agradable. “La gente se sube al carro y queda impactada, siempre me piden fotos y yo lo disfruto, hablamos del Mundial y lo gozamos”, contó.

La creatividad de los taxistas paisas pic.twitter.com/uxPRulsUgu — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 21, 2022

En cuanto a los usuarios de redes sociales que han visto los videos del taxi, reconocieron la actitud de Uriel Zuluaga de apostar por algo diferente en la prestación del servicio. Una de ellas, trinó: “Que sean felices mientras no le hagan daño a nadie. No falta el que les diga payasos y demás, pero si miramos desde cierta óptica, se toman la vida positivamente. No hay que vivir amargados todo el tiempo”.

Prográmese para los partidos del 25 de noviembre

El viernes 25 de noviembre comenzará la segunda jornada de la fase de grupos en el Mundial. A primera hora se enfrentarán Gales, que llega de arrebatarle un punto a Estados Unidos, e Irán, avasallada en la primera fecha por Inglaterra, al caer 2-6.

Luego, jugará la selección de Qatar, que en el partido inaugural cayó 0-2 ante Ecuador, enfrentando a Senegal, de buen compromiso en su debut ante Países Bajos aunque en los últimos minutos perdió.

Seguirán Países Bajos y Ecuador, por el liderato del Grupo A, e Inglaterra, que midiéndose con Estados Unidos buscará conseguir cupo a octavos de final.

5:00 a. m. (hora colombiana): Gales - Irán - Grupo B

8:00 a. m. (hora colombiana): Catar - Senegal - Grupo A

11:00 a. m. (hora colombiana): Países Bajos - Ecuador - Grupo A

2:00 p. m. (hora colombiana): Inglaterra - Estados Unidos - Grupo B.

Para recordar, así están los grupos en Qatar

Grupo A: Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos.

Grupo B : Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales.

Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia.

Grupo D: Francia, Australia, Dinamarca y Túnez.

Grupo E: España, Costa Rica, Alemania y Japón.

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia.

Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún.

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur.

Campeones en los últimos 40 años