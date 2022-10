Técnico de Santa Fe habló de su apasionada celebración con la hinchada tras ganar el clásico ante Millonarios

Este miércoles 5 de octubre Independiente Santa Fe ganó un clásico que seguramente no olvidarán pronto sus hinchas. Al duelo llegaba Millonarios como indiscutible favorito, comenzó ganando el partido 2 a 0, pero en pocos minutos los cardenales marcaron tres goles, remontaron el partido y volvieron a disfrutar lo que era ganarle a su eterno rival después de más de un año.

Los goles del gran triunfo de Santa Fe llegaron de Jéferson Rivas, Neyder Moreno y Wilson Morelo, que sirvieron para que los albirrojos alcanzaran a Millonarios con 28 puntos en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, mientras que los azules revivieron sus “fantasmas” de los finales del campeonato, ya que completaron cuatro partidos sin conocer la victoria.

Alfredo Arias, técnico del expreso rojo, había calentado la previa del clásico al decir que iban a jugar “contra el equipo que le queda pequeña la liga” y una vez su equipo logró la victoria, tuvo una eufórica celebración con la hinchada cardenal y con la barra brava del equipo. En rueda de prensa, más tranquilo, el uruguayo explicó su celebración y cómo tomó los dos primeros goles de Millonarios.

“La verdad es que el análisis pasaba por el sufrimiento que tenía de ir perdiendo, ese es el primer análisis que podés hacer, decir: ¿cómo este equipo se nos pone 2 arriba y no podemos reaccionar. Aun intentando mantener las formas queríamos seguir saliendo, pero llegábamos a una zona en la cual no teníamos velocidad, ni decisiones, ni rompimientos. Entonces lo que pensé fue poner a Jeferson, que ya en el partido pasado había ingresado muy bien en la misma posición, y poner a Dani, después puse a Neyder”, inició diciendo Arias explicando cómo manejó desde el banco de suplentes el 2 a 0 en contra.

Luego el uruguayo se refirió a su apasionada celebración, la cual según él, solo deja salir cuando un equipo suyo logra ser campeón; sin embargo, este miércoles no se pudo aguantar porque entendió la importancia de ganar un clásico y el esfuerzo que estaba haciendo la hinchada cardenal para acompañar a su equipo, pese a no mostrar el fútbol más vistoso y tener que enfrentar al principal favorito a ganar la Liga BetPlay.

“Les voy a confesar que solo cuando he salido campeón he ido a la hinchada, hoy esa gente vino y no era fácil venir contra el mejor equipo, y en el clásico anterior llenaron su espacio, el espacio que les tocó estaba lleno y alentaron todo el partido, no se fue ni uno hasta el último minuto y perdimos, y perdimos bien”, afirmó el entrenador.

Bendito sea Alfredo Arias ♥️♥️♥️ pic.twitter.com/TqAt4qSJC7 — Iván Silva (@ivanlion6) October 6, 2022

Finalmente, Alfredo Arias afirmó que ya conoce el sentir del hincha santafereño, el cual analizó desde que era entrenador del Cali, por lo que entendió que la forma en que se ganó el clásico ante Millonarios es la que más le gusta a la hinchada del equipo albirrojo.

“A mí me tocó enfrentar a esta hinchada y estoy reconociendo estos rasgos, son los rasgos de Santa Fe, están en la genética del que es santafereño en la tribuna y que quiere ver eso de su equipo. Si pudiéramos entrevistar a todos y les preguntáramos ¿que hubiesen preferido, ganar 4-0? Ellos dirán no, preferimos ganarles así, y ese es el hincha de Santa Fe, los felicito porque acompañaron”, finalizó diciendo Arias.