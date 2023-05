Tensión en el PSG: refuerzan la seguridad de Messi, Neymar y Verrati en Francia

- Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Los hinchas del PSG, en particular sus ultras, están especialmente molestos tras la última derrota ante el Lorient (3-1).

La seguridad fue reforzada en el Camp des Loges, el centro de entrenamiento del PSG, y delante del domicilio de los jugadores que fueron objeto el miércoles de los insultos de los aficionados, Neymar, Lionel Messi y Marco Verrati, informó a la AFP este jueves 4 de mayo una fuente conocedora de esas medidas.

El miércoles por la tarde, varios centenares de aficionados -la mayoría Ultras- se congregaron delante de la sede del PSG en Boulogne-Billancourt para manifestar su descontento con los resultados del club, insultando a algunos jugadores como Marco Verratti, Leo Messi, Neymar y el técnico Christophe Galtier.

Algunos de entre ellos, un centenar de personas vestidas de negro, también se congregaron el miércoles hacia las 8:00 p. m. locales delante del domicilio de Neymar, lesionado hasta final de temporada, en Bougival (periferia de París), entonando cánticos hostiles como ‘Neymar, lárgate”, indicó a la AFP una de las fuentes cercanas, precisando que algunos de ellos expresaron su deseo de “querer repetir” su acción todas las tardes.

Los manifestantes se dispersaron “de forma tranquila unos minutos después de su llegada”, sin “ninguna voluntad de enfrentamiento con la Policía”.

“No dejen que la gente les meta en su tempestad, metedles en vuestra paz”, escribió el brasileño el miércoles en lengua portuguesa en Instagram.

A raíz de esos hechos, el PSG decidió reforzar la seguridad, especialmente con un incremento del personal de vigilancia del centro de entrenamiento del club, y delante de las casas de Neymar, Messi y Verratti, los tres en la diana de los cánticos hostiles, informó a la AFP otra de las fuentes.

“El París Saint-Germain condena con la mayor firmeza los actos intolerables e insultantes de un pequeño grupo de individuos que tuvieron lugar el miércoles”, reaccionó el club por medio de un comunicado difundido el miércoles por la noche.

“Sean cuales sean las discrepancias, nada puede justificar tales actos. El club aporta todo su apoyo a sus jugadores, a su dirección y a todas las personas afectadas por esos comportamientos vergonzosos”, proseguía el comunicado.

Esos hechos acontecieron tres días después de la derrota contra el Lorient en el Parque de los Príncipes (3-1), la tercera del club parisino en los cuatro últimos partidos en casa.

“Estamos sinceramente preocupados en relación al futuro y a la sostenibilidad de nuestro club”, lamentó el miércoles en un comunicado el Collectif Ultras Paris (CUP), preguntándose “si hay aún un piloto en el avión”.

“El mensaje que queremos expresar es que la temporada es ridícula. Desde que el mercado de invierno fue completamente fallido hasta las prestaciones sobre el terreno de juego, tenemos jugadores que no luchan por nuestros colores, que no respetan al club”, explicó el miércoles a la AFP un aficionado, Evan Sarna.

El PSG abrió el martes un procedimiento disciplinario contra su estrella argentina, que será suspendida varios días después de un viaje a Arabia Saudita realizado sin el acuerdo del club.

Messi en el PSG, dos años de dudas y por debajo de las expectativas

La suspensión de Lionel Messi por el París Saint-Germain parece rubricar el decepcionante paso del astro argentino por la capital francesa, donde durante dos temporadas ha brillado de forma intermitente, llegando incluso a ser pitado por el público del Parque de los Príncipes.

La decisión tomada el martes por el club de suspender al argentino “varios días” por un viaje no autorizado a Arabia Saudita marca probablemente el final de su historia con el PSG. ¿Se volverá a ver a Messi en un partido de la Ligue 1 francesa, una vez la ruptura parece a día de hoy consumada?

Durante el tiempo de ese procedimiento disciplinario, el siete veces Balón de Oro, que se perdió el entrenamiento del lunes sin el aval de la dirección, “no puede entrenar, no puede jugar y no cobrará” su salario, según una fuente conocedora del dosier. Varios medios afirman que la suspensión es por dos semanas, una duración que el club prefirió no confirmar este miércoles.

En Argentina, la prensa recibió la sanción con relativa sorpresa y cierto escepticismo.

El diario Olé la estima “demasiado fuerte (...) porque se trata del mejor del mundo, de conducta ejemplar en su carrera, en la selección, en el Barcelona y ahora en el PSG”.

Por su parte, Clarín señala que el viaje a Arabia Saudita fue “la gota que rebasó el vaso de la discordia, que se fue llenando con distintos tópicos desde que Messi llegó en 2021 al PSG” y lamenta que ahora el jugador parezca dirigirse a la salida del club por “la puerta de atrás”.

