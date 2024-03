Teo Gutiérrez rompe en vivo el silencio sobre Pékerman por ‘olla podrida’ en la Selección Colombia

El barranquillero aseguró que dichas irregularidades no habían sido de su agrado, por cual insinuó que esa habría sido la razón por la que no fue tenido en cuenta por parte del cuerpo técnico, dirigido por esa época por José Néstor Pékerman. Asimismo, enfatizó que fue una situación que se le salió de las manos.

“Hubo cosas extras que se salieron de las manos. Hubo cosas que no me gustaron dentro de la Selección. Se volvió una fiesta y cualquiera iba a la Selección. A mí me dijeron que para ir tenía que dar algo a cambio y no me gusta que me impongan cosas porque tengo respeto por el grupo y por el país”, expresó el atacante.