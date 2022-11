“¿Tienes pruebas?”: Leonel Álvarez a periodista que lo increpó por supuesto intento de soborno de Águilas Doradas

El máximo accionista de Águilas Doradas, Fernando Salazar, continúa siendo denunciado tras la derrota de Águilas Doradas 1-2 ante Independiente Medellín la noche del 22 de noviembre. Primero, Andrés Cadavid, defensor del Poderoso de la montaña, aseguró que un escolta del directivo lo amenazó con un arma, y luego, los recogebolas del cuadro rojo de Medellín afirmaron que los quiso sobornar.

En el programa Al Rojo Vivo, de la emisora Ondas de la Montaña, el equipo periodístico consultó a tres recogebolas acerca de lo sucedido, aunque les pidió no revelar su nombre por seguridad. Según ellos, Salazar les ofreció un millón de pesos para demorarse en alcanzar la esférica a los futbolistas del Medellín, dado que, hasta el minuto 55 del compromiso disputado en el estadio Atanasio Girardot, Águilas Doradas iba arriba en el marcador.

“Nos ofrecía de a un millón de pesos a cada uno para que le ayudáramos. Nos dijo que le ayudáramos, que les preguntáramos a los de América y Pasto a ver cómo los tenía”, comentó uno de ellos.

Otro de los jóvenes contó cómo fue que, al parecer, les hizo la propuesta: “Pues, cuando él estaba bajando las escaleras, se tocaba el bolsillo y nos decía que vea lo que nos tenía”.

El tercero fue quien dio más detalles de lo ocurrido, expresando que se negó al supuesto intento de soborno dado que en juego estaban sus principios.

“Nos dijo que nos daba un millón de pesos para cada recogebolas, en total somos ocho. Decía que nos los entregaba de una, que el juego lo inclináramos a favor de Águilas, pero nosotros no vamos a vender nuestros principios. Eso no se hace así en el fútbol”, comentó.

A la izquierda, está el audio del programa @alrojovivodim de @ondas1350am donde 3 recogebolas acusan al máximo accionista de @AguilasDoradas Fernando Salazar de intentarlos sobornar con 1 millón de pesos. A la derecha está la respuesta del DT Leonel Álvarez respecto al tema. pic.twitter.com/pDn0DGh1ue — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱🇨🇴⚽️🇦🇷 (@juanchoserran8) November 23, 2022

Algunos periodistas se enteraron de las denuncias la noche del 22 de noviembre, una vez finalizó el encuentro por cuadrangulares, y uno de ellos, sin tapujos, le preguntó a Leonel Álvarez, director técnico de Águilas, por la situación.

–Buenas noches, ¿tienes pruebas? –preguntó Leonel Álvarez.

–Los muchachos hicieron la denuncia –respondió el periodista.

–¿Usted tiene pruebas? –insistió Leonel.

–Yo les creo a los niños, no creo que un niño vaya allá a inventar, profesor –continuó el periodista.

–Tienes que tener pruebas, primero que todo, para poder hablar. La verdad, creo que eso no lo hace nuestro presidente y también he visto a jóvenes mentir mucho. Entonces tenemos que escuchar a la otra parte, no yo, sino nuestro presidente. A nosotros nos corresponde levantar el grupo, fue un partido en el que nos faltó juego –sustentó el DT.

El video publicado por Andrés Cadavid

El futbolista Andrés Cadavid, mediante un video en sus redes sociales, denunció que un escolta de Fernando Salazar, el dirigente de Águilas, lo intimidó una vez terminó el compromiso por el Grupo B de la Liga BetPlay.

“¿Hasta cuándo vamos a dejar que ese señor de Fernando Salazar nos quiera bravear, hermano? ¿Hasta cuándo?”, inició el video en sus redes oficiales.

Además del cruce de palabras, la denuncia se agudizó. Cadavid asegura que el escolta de Salazar buscó su arma de fuego en medio de la discusión.

“Que va a venir a amenazar después de los partidos y el escolta dizque sacando pistola, que yendo a la camioneta. No, papito, aquí no. Se está equivocando, papi, se cree bandido o qué se cree en esta época, hermano. Así no es, fútbol en paz, mi hermano. Ya a nadie se le arruga, quién se cree ese bobo. Se cree en la época de Pablo”, agregó el defensor central.

Denuncia pública de Andrés Cadavid después del partido en contra de Fernando Salazar, presidente de Águilas pic.twitter.com/bpDaQQ5MWj — 🎤🎙Juan Pablo (@JPdefutbol) November 23, 2022

SEMANA contactó a Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, quien, atónito con el hecho, prometió investigar. “Increíble esto. Se investigará”, dijo a este medio.