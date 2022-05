Tulio Gómez afirma que estos goleadores no llegaron al América por culpa de Osorio

Luego de varias semanas de la salida de Juan Carlos Osorio del América de Cali, los estragos de su tiempo a cargo de la dirección del cuadro rojo aún se sienten. No solo por la casi inminente eliminación del equipo de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, sino también porque el máximo accionista del equipo dejó una nómina que no ha dado los resultados que se esperaban.

Y a las constantes lesiones de los jugadores americanos que han hecho que el equipo tenga que afrontar las últimas fechas con muchos canteranos y varias posiciones improvisadas, se suma la sanción que tiene ‘La Mecha’ que le impide contratar jugadores para el siguiente semestre. Por lo que los jugadores que están actualmente, y que no terminen contrato en junio, serán los mismos que estarán hasta final de año defendiendo los colores del América.

A Juan Carlos Osorio no solo se le criticó su pasó por los escarlatas por las permanentes eliminaciones de todos los torneos que disputó y por no encontrar nunca un equipo competitivo, sino que también se le reprocha que contrató bastantes jugadores que no dieron nunca resultado en el equipo, así como también los que decidió que no llegaran al equipo.

Según Gómez, fueron varias los jugadores reconocidos y estrellas del fútbol colombiano que finalmente no llegaron al América por decisión del entonces entrenador risaraldense Juan Carlos Osorio. Entre ellos, uno de los más recordados es Hugo Rodallega.

El propio delantero confirmó varias veces que su sueño era jugar en los ‘diablos rojos’, pero cuando parecía que todos los caminos conducían a que “Hugol” por fin pudiera firmar con los ‘escarlatas’, el técnico Osorio decidió que por edad no podría llegar al equipo, un hecho que indignó al futbolista, quien lo manifestó en varios medios de comunicación luego de irse a jugar al Bahía de Brasil.

Otro jugador que estuvo a punto de llegar y que siempre se ha destacado por su talento tanto en el fútbol colombiano, como en el internacional, incluso siendo importante con la Selección Colombia y siendo mundialista en Brasil 2014, es Teófilo Gutiérrez.

El barranquillero salió inesperadamente del Junior, equipo del cual es hincha e ídolo, lo que puso en consideración que estuviera cerca de llegar a varios equipos. Y según lo manifestado por Tulio Gómez, América estuvo muy interesado en contratar al jugador, pero recibió la negativa del entrenador y por eso finalmente no se dio el fichaje. Teo terminó siendo contratado por el Deportivo Cali, equipo donde fue campeón en 2021 y se consolidó como referente y capitán del equipo verdiblanco.

“Él es un jugador muy conflictivo, pero hay que tenerlo en el equipo de uno y no en el rival (...) ¿Se imaginan a Rodallega, Adrián Ramos y Teo Gutiérrez? Los hubiéramos tenido, pero si tengo un técnico que no me recibe a ese jugador, no se puede hacer nada. Yo los quería a ambos, porque mire lo que están haciendo”, dijo Tulio Gómez en una entrevista con el periodista vallecaucano “El Petiso” Arango.

Por su parte, Osorio llevó jugadores al equipo que nunca pudieron consolidarse ni hacer que América estuviera peleando los primeros lugares, como suele tener acostumbrados a sus hinchas. El técnico risaraldense hizo que América contratara a Gustavo Torres, Mauricio Gómez, Geovan Montes, Larry Angulo, Jorge Segura, Elvis Mosquera y hasta el propio hijo del técnico: Juan Sebastián Osorio. Jugadores que como el mismo Tulio Gómez dijo: “Nunca dieron la talla”.