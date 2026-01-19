Deportes

Ultimátum a Sebastián Villa: Rivadavia lo puso a correr por su fichaje a River o Cruz Azul

Ante no conocerse una oferta formal por el extremo, el cuadro argentino le exigiría al jugador responder al compromiso que mantienen.

19 de enero de 2026, 9:21 p. m.
Sebastián Villa ha sonado en el mercado de fichajes para salir de Independiente Rivadavia.
Sebastián Villa ha sonado en el mercado de fichajes para salir de Independiente Rivadavia. Foto: Getty Images

Muy laxo estaría siendo Independiente Rivadavia con Sebastián Villa, pero ya se pondría serio al ver que al jugador no le aparece ninguna oferta formal para irse.

Si bien se ha escuchado de acercamientos con River Plate, donde sería el jugador quien se ofrece a ser parte del millonario, no se ha dado nada verdaderamente real para lograr un trato.

Ante meses en que nada progresa, es que el equipo de Mendoza le habría puesto el ultimátum al extremo con pasos en Selección Colombia.

CORDOBA, ARGENTINA - NOVEMBER 5: Sebastian Villa of Independiente Rivadavia (R) celebrates with a teammate after winning in the Copa Argentina 2025 final match between Independiente Rivadavia and Argentinos Juniors at Monumental Presidente Peron on November 5, 2025 in Cordoba, Argentina. (Photo by Cesar Heredia/Getty Images)
Sebastián Villa celebrando el título de la Copa Argentina Foto: Getty Images

De acuerdo a la información de TyC Sports, la dirigencia de Rivadavia le ha hecho saber al jugador que de esta semana no podría pasar su venta. En caso de no ser así, de este lunes en ocho tendría que cumplir con las obligaciones que siguen pactadas.

“La dirigencia de Daniel Vila le hizo saber a Viila que, o es vendido esta semana en la cifra cercana a lo que pide el club (entre 10 y 12 millones de dólares) o deberá presentarse a entrenar a partir del lunes que viene y ponerse a disposición de Berti”, parece haber sido la sentencia de los argentinos.

Justo en medio de lo que le habrían dicho a Villa, en México surgió un pretendiente. Este equipo que aparece como chance no se sabe si tiene la posibilidad económica para poner el dinero por el que es tasado el atacante.

“Cruz Azul va por Sebastián Villa para que sea compañero de ataque de Miguel Borja (…)“, es lo que releva en las últimas horas el portal antes citado.

Si bien ya hubo un acercamiento, no existe por parte de los cementeros un ofrecimiento para que inicie la puja: “Por el momento, el interés de Cruz Azul por el ex Boca no se tradujo en una propuesta formal".

Para fortuna de Mier, Cruz Azul rescató un punto y sigue líder.
Cruz Azul es a quien interese Sebastián Villa para 2026. Foto: Getty Images

“La dirigencia se comunicó con su entorno para saber si tiene el deseo de emigrar al fútbol mexicano”, completan acerca del caso.

De darse de manera formal algún avance, en Cruz Azul quedarían instalados hasta cuatro colombianos. Allí ya permanecían Kevin Mier y Willer Ditta; hace poco se les sumó Miguel Ángel Borja y ahora llegaría a estos Sebastián Villa.

Hubo oferta y Rivadavia dijo no

A finales de diciembre pasado, ESPN, uno de los medios deportivos más reconocidos del mundo, reveló cuál fue el primer club que presentó una oferta formal para quedarse con los servicios de Sebastián Villa.

El equipo en cuestión era Santos de Brasil, quien hizo “una oferta formal por el delantero Sebastián Villa, ex de Boca Juniors y actualmente jugando en Independiente Rivadavia”, según lo reportado.

El exorbitante valor de Sebastián Villa para el club que vaya a ficharlo: cifra imposible para Colombia

La propuesta económica puesta sobre la mesa por el peixe fue considerable: “Santos ofreció alrededor de cinco millones de dólares (R$ 27,4 millones al cambio actual) por el 80% de los derechos económicos del jugador de 29 años”.

No obstante, desde Argentina consideraron que el monto no era suficiente y exigieron una cifra mayor para autorizar su salida: “Independiente Rivadavia se negó y pide alrededor de siete millones de dólares (R$ 38,5 millones) para negociar su traspaso”.

