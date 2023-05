¿Un nuevo desafío para Edwin Cardona? El bicampeón del continente lo tiene en la mira

En los últimos días, los fuertes rumores que circulan sobre el posible regreso de Edwin Cardona a Atlético Nacional han captado la atención de los hinchas del cuadro verdolaga y de los medios de comunicación. El talentoso mediocampista ofensivo, quien dejó una huella imborrable en el club durante sus primeros años como futbolista profesional, tendría pensado volver a Colombia para continuar su carrera.

En entrevista con ESPN, el antioqueño se refirió a esta posibilidad de volver a vestir la camiseta de Nacional: “La idea siempre está y el sueño siempre está. Dios quiera que se pueda dar la oportunidad, me encantaría. No he tenido conversaciones con nadie, están en gran momento y me alegra. Tengo amigos y poder ver lo que está pasando es algo lindo. Ojalá se dé la posibilidad de volver”.

“Espero terminar el semestre acá y ver qué opciones pueda tener y tomar la mejor decisión. Nacional siempre va a ser una de las mejores decisiones de mi vida. Siempre he querido volver al club que me vio nacer y que me dio la oportunidad de ser lo que soy yo. Siempre estaré agradecido”, enfatizó el futbolista sobre su futuro cercano.

A lo largo de su carrera, Cardona ha demostrado ser un jugador excepcional, capaz de desequilibrar los partidos con su habilidad técnica y visión de juego. Sin embargo, su trayectoria también ha estado marcada por altibajos y momentos de inconsistencia.

Desde sus primeros pasos en Nacional, Cardona dejó claro su potencial. Su capacidad para generar juego, su precisión en los pases y su habilidad para encontrar espacios en el campo le valieron el reconocimiento y le abrieron las puertas de clubes importantes tanto en Colombia como en el extranjero. Su paso por el Monterrey de México y su posterior traspaso a Boca Juniors, de Argentina, le permitieron enfrentarse a un nivel de competencia más exigente y demostrar su valía en escenarios internacionales.

Edwin Cardona - Foto: Getty Images

Sin embargo, el presente de Edwin también ha estado marcado por decisiones fuera del campo que han afectado su carrera. Incidentes disciplinarios y problemas de comportamiento han generado controversias y han influido en su desarrollo profesional. Estas situaciones han impedido que Cardona alcance todo su potencial y se consolide como una figura destacada en el fútbol mundial.

Desde enero de 2022, el atacante defiende los colores de Racing Club de Avellaneda y no ha encontrado regularidad, anotando apenas dos goles en 34 partidos jugados con la Academia.

Cardona en Racing - Foto: Getty Images

De todas formas, el ‘Rey de Copas’ ha mantenido un interés constante en recuperar a sus exjugadores destacados. El club verdolaga ha demostrado en el pasado su disposición para repatriar a futbolistas que han dejado una marca significativa en su historia, como el caso de Giovanni Moreno y Dorlan Pabón. En este sentido, el posible regreso de Edwin Cardona se alinea con la política del club de buscar jugadores de calidad que fortalezcan su plantilla y aporten experiencia y liderazgo en el campo de juego.

La noticia de un posible regreso del centrocampista al conjunto paisa ha generado una gran expectativa entre la afición y ha despertado el entusiasmo de los seguidores verdolagas. La conexión especial entre el jugador y los hinchas, así como su identificación con los colores y la historia del club, hacen que su vuelta sea una opción más que probable. La afición anhela ver a uno de sus ídolos volver a vestir la camiseta verde y aportar su talento y conocimiento del juego para alcanzar nuevos logros.

A pesar de los rumores que han circulado, es importante tener en cuenta que hasta el momento no ha habido un anuncio oficial por parte del club ni del propio jugador respecto a su regreso. Las conversaciones entre las partes interesadas podrían estar en marcha, pero aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo.