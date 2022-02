Video: Al periodista Guillo Arango le llovieron críticas por su lista de los ‘grandes’ del FPC

El fútbol colombiano volvió a mostrar una presentación negativa en el inicio de la Copa Libertadores con la derrota de Millonarios en ‘El Campín’, a manos de Fluminense, y la caída de Atlético Nacional en Paraguay ante un Olimpia que siempre le ha traído buenos recuerdos a los aficionados por aquella final del año 1989.

Dos de los equipos más grandes del país volvieron a ganarse las burlas de los rivales, que aprovechan cualquier oportunidad para recordarles el mal momento que pasa el FPC en el ámbito internacional. La frase preferida de quiénes analizan este tipo de resultados es la falta de jerarquía, que para equipos grandes como estos debería darse por sentado, dada la historia que han escrito con letras doradas en el torneo local.

Atlético Nacional, Once Caldas y Santa Fe son los únicos que han conseguido un torneo continental en toda la extensión de la palabra, pues América y Millonarios consiguieron la Copa Merconorte que solo incluía equipos de la zona andina de Sudamérica. Ese es el principal argumento que utilizan algunos para modificar esa lista de grandes de Colombia que tanta polémica genera entre los hinchas.

Esta vez fue el periodista Guillermo Arango el blanco de las críticas por la lista que reveló en el programa ‘Saque Largo’ de Win Sports. “Para mí los tres más grandes son América, Millonarios, Atlético Nacional y cuarto vendría Junior”, lanzó.

Automáticamente los hinchas de Santa Fe, Deportivo Cali y Medellín saltaron a comentar en contra de las palabras de Arango, aún cuando minutos antes los habría nombrado en ese ranking, aunque no en los primeros lugares. El debate llegó por cuenta del Deportes Tolima, al que algunos periodistas, como Eduardo Luis López, gradúan de ‘grande’ por su presente como campeón de la Liga Betplay en 2021 y de la Superliga en este inicio de 2022.

😯 "Para mi los más grandes son América, Millonarios y Atlético Nacional y cuarto Junior"@guilloarango #SaqueLargoWIN 🔥 pic.twitter.com/Ht0SHtP7sZ — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) February 24, 2022

“Si fuera por tradición entonces Pereira, Quindío y Bucaramanga también serían grandes. No solo puede ser historia, ni antigüedad”, justificó Guillo sobre su elección en la que también incluía al Tolima y al Once Caldas, campeón de Libertadores en 2004 y cuatro veces ganador del torneo local.

Carlos Alemán, otro de los panelistas del programa, también elaboró su lista de grandes, pero un poco más corta. “Los tres supergrandes son América, Nacional y Millonarios, que también trascienden fronteras. Hay hinchas de Nacional que no han conocido Medellín, hinchas de América que no conocen Cali e hinchas de Millonarios que tampoco han venido al Campín”.

“Yo te voy a decir una cosa”, intervino el exdelantero Julián Téllez. “Cuando se le nombra grande a un equipo, influye mucho la historia. Santa Fe es grande, no por ganar la Sudamericana, sino por ser el primer campeón en el 48. Hay una historia que uno no puede desconocer y creer que porque un equipo gana tres títulos, otro ya no es grande”, sentenció.

La principal discusión en este aspecto es sobre los puntos que definen la grandeza de un equipo, sea la hinchada, los títulos conseguidos a nivel local y el desempeño en torneos internacionales, algo que diferentes equipos tienen y otros no.

Nacional, por ejemplo, alcanzó el año pasado los 30 títulos en su historia, después de conquistar la Copa Betplay. Segundo está Millonarios con 20 y tercero se encuentra Independiente Santa Fe con 18. América, a su vez, alcanza la cifra de 17, pero se considera más importante que los cardenales por la cantidad de hinchas que consiguieron en la época dorada de los años 80 y 90, cuando llegaron a disputar finales de Copa Libertadores.

En Tolima, por su parte, se alejan de esa polémica escribiendo su propia historia en la actualidad. El éxito hay que renovarlo cada 24 horas y no ser conformistas”, sentenció el Hernán Torres, DT del cuador pijao, luego de conseguir la Superliga el pasado miércoles en el Manuel Murillo Toro.