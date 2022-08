Video: Atlético Nacional despidió por todo lo alto a Darío Gómez en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional y Deportivo Pasto disputaron este lunes su partido por la fecha 5 de la Liga Betplay en el Atanasio Girardot de Medellín. Aunque en la cancha todo fue fiesta para los verdolagas, gracias a su victoria 3-1, los aficionados presentes en el máximo escenario de los antioqueños también tuvieron tiempo para darle el último adiós a Darío Gómez, uno de los íconos de la música colombiana.

Antes del pitazo inicial, el club, en cabeza de su ídolo René Higuita, invitó a Olga Lucía Arcila, esposa del ‘Rey del Despecho’, al tradicional saque de honor como homenaje al fallecido cantante que este martes cumplirá una semana del infarto fulminante que acabó con su vida.

En medio de una calle de honor hecha por los jugadores de ambos equipos, Olga Lucía pateó el balón en dirección al arquero Kevin Mier, desatando el aplauso de toda la grada mientras la voz oficial del Atanasio rendía homenaje al artista.

Pero el homenaje póstumo no paró allí, pues durante el entretiempo el estadio se unió en una sola voz para corear los grandes éxitos de Darío Gómez. ‘Nadie es eterno’ y ‘Sobreviviré' fueron algunos de los temas que se reprodujeron en la megafonía del Atanasio, provocando que los hinchas se levantaran de sus asientos para cantar como si se tratara de uno de los tantos conciertos que ofreció ‘El Rey del Despecho’ en Medellín.

Incluso en las dos pantallas gigantes con las que cuenta el escenario se presentaron imágenes del famoso cantautor por el que la música colombiana se encuentra de luto desde el pasado 26 de julio, cuando todo el país se paralizó al conocer la noticia de su fallecimiento en la capital antioqueña a los 71 años.

Half Time Show en el Atanasio con Darío Gómez.

La despedida a Darío Gómez fue completa tras la victoria del cuadro verdolaga por 3-1 sobre el Pasto, marcando así una recuperación que venía esperando la afición tras un inicio complicado en el segundo semestre.

Dorlan Pabón, Jefferson Duque y Emmanuel Olivera marcaron los tantos con los que Nacional suma tres puntos más y empieza a acercarse al grupo de los ‘8′ que actualmente es dominado por Millonarios con 11 puntos en la cima de la tabla.

“El último adiós de este mundo”

En medio de la tristeza que embarga a todos sus fanáticos, el Atanasio Girardot también sirvió como lugar de velación y cámara ardiente para Darío Gómez. Durante la semana pasada, el escenario deportivo abrió sus puertas para darle la despedida al cantante, ícono y leyenda musical de muchas generaciones en Colombia.

Familia, amigos y aristas reconocidos de la música popular se pusieron cita en el estadio para llorar al ‘Rey del Despecho’ y, por supuesto, entonar algunas de esas canciones que hizo famosas a lo largo de su extensa carrera.

Aunque el conocido ‘Rey del Despecho’ tuvo muchísimas canciones que marcaron a varias generaciones de colombianos amantes de la música popular, sin duda una de las canciones más exitosas y que más impacto tuvo en su carrera musical fue Nadie es eterno.

La canción hablaba del inevitable momento de la muerte, de cómo toda persona tiene que pasar por este proceso natural de la vida. Pero que, por ese mismo hecho tan natural, se va normalizando al punto que nadie es indispensable para la vida de los demás.

“Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo”, dice una de las estrofas de la popular composición, resumiendo en un par de frases el anhelo del ‘Rey del Despecho’ para su despedida que, gracias al esfuerzo de sus familiares, se dio como él esperaba: con música y acompañado de los fanáticos que tanto le dieron en vida.