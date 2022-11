Video | Cristiano Ronaldo ‘chocó las cinco’ con un niño durante el Mundial de Qatar y la tierna reacción del pequeño se hizo viral

Cristiano Ronaldo merece un capítulo aparte en la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. Además de liderar a la selección de Portugal en la que parece ser su última participación en un torneo de este tipo, ha dado de qué hablar por su rescisión de contrato con el Manchester United, la relación con algunos compañeros y el sentimiento que suscita en los hinchas del balompié, desde el pequeño hasta el más grande.

Este 28 de noviembre, instantes previos al compromiso entre Portugal y Uruguay, el atacante de 37 años de edad protagonizó un video que está enterneciendo las redes sociales. Minutos antes de salir al campo de juego en búsqueda de la clasificación a octavos de final, El Bicho, como también se le conoce, ‘chocó las cinco’ con un pequeño en el túnel que conectaba con el camerino.

Lo que para CR7 pareció ser un gesto casual, dado que no era la primera vez que un fanático le pide un saludo, para el menor representó quizás uno de los momentos más memorables de su corta vida. Así lo dejó en evidencia una grabación compartida por BBC News que no deja de retumbar en Twitter.

El filme deja ver a un pequeño estirándole la mano a Cristiano Ronaldo para que la choque antes de participar en los actos protocolarios del encuentro. El futbolista corresponde al gesto del menor, quien sonríe, abre su boca con asombro y observa a otro de los pequeños, como para comprobar si vio el saludo del astro portugués.

Tan bella fue esta imagen que dejó el máximo certamen del balompié que algunos periodistas deportivos hicieron eco de ella, tal es el caso del argentino Pablo Girald, quien retuiteó el video con un mensaje que le rinde honor: “Un gesto para una felicidad eterna”.

Cristiano Ronaldo ❤️🙏🏼pic.twitter.com/ABiVFObRzi — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 28, 2022

El gol de Fernandes que celebró Ronaldo

La felicidad del niño que ‘chocó las cinco’ fue compartida por Cristiano Ronaldo 90 minutos después, cuando culminó el partido en el que Portugal venció 2-0 a Uruguay, certificando su clasificación a la siguiente fase de la Copa Mundo. El triunfo de los lusos sobre un conjunto charrúa sin ideas fue en gran medida gracias a la magia en los botines de Bruno Fernandes, excompañero de CR7 en el Manchester United.

Bruno y Cristiano protagonizaron una acción que fue tendencia durante el partido. El volante creativo lanzó un centro al área que en apariencia el capitán del equipo cabeceó para mandar a guardar la esférica al fondo de la red. Sin embargo, luego de revisar la jugada, la Fifa comprobó que en realidad El Bicho no tocó el balón, por lo que el autor del gol fue su compañero, el mismo con quien días atrás, al parecer, tuvo algunas diferencias. Fue en el minuto 54.

La segunda anotación de Bruno Fernandes, la de sentenciar el partido, llegó en el minuto 87. Luego de una mano de un rival en el área chica, el árbitro decretó penalti y el habilidoso futbolista la cambió con gol. Con un amague engañó al guardameta Sergio Rochet.

La actuación de Uruguay ha sido de las más pobres de los equipos latinoamericanos en el Mundial. De hecho, junto con México, son las únicas selecciones que no han logrado anotar gol en sus primeras dos apariciones.

Los dirigidos por Diego Alonso, a quien le han cuestionado sus planteamientos defensivos en la cita mundialista, tendrán una oportunidad más de avanzar a los octavos de final. Tendrán que vencer a Ghana el próximo viernes, 2 de noviembre (a las 10 a. m., hora colombiana) y esperar que Corea del Sur no derrote a Portugal, que seguramente buscará la primera plaza en el Grupo H.