Video | Luis Díaz debuta como cantante junto a Dekko y asombra con tremenda voz

¿Habrá algo en lo que Luis Díaz no se destaque? Parece que no. O por lo menos serán pocas cosas, porque este viernes 2 de diciembre demostró que para ser cantante también es una figura de alto calibre y que su adaptación a una nueva actividad no le cuesta. Tal y como pasó en su llegada a la disciplina del Liverpool cuando con apenas un par de partidos se adaptó a la perfección a la dinámica del fútbol inglés.

Ahora, el extremo del cuadro rojo y la Selección Colombia no está en acción en su deporte; sin embargo, cada una de sus apariciones esporádicas por estos días, mientras se realiza la Copa del Mundo de Qatar 2022 en la cual no participa con la Tricolor, son sumamente importantes para sus fanáticos, que siempre lo tienen en la mira como referente del país.

La más reciente de ellas se dio en las historias del cantante colombiano Dekko, quien difundió una grabación en su cuenta de Instagram, en lo que al parecer es un estadio musical y donde se ve al futbolista con audífonos y micrófono.

Allí mismo, ambos entonan una canción que grabaron y de manera sorpresiva se escucha la voz de Lucho a buen ritmo entonando “vamo’ al sol, quémate, vamo´al mall, cómprate lo que quieras, mi cartera está rellena”, y sigue “ven a mí, desnúdate... quítate lo que te compré”.

@LuisFDiaz19 🇨🇴 se lanza como cantante y no lo hace nada mal pic.twitter.com/ERiIAVXLDN — Sergio A. Calderón C. (@SergioCalC) December 3, 2022

Aunque algo sorprendente, esta faceta del guajiro no es ajena a él. En conversación exclusiva con SoHo sobre el tema del canto había dicho: “Quiero aprender. Canto por joder, en la casa, donde he tratado de armar un estudio. La música me apasiona, especialmente el reguetón. No soy de los Díaz que tocan vallenato”.

Agregó: “Tengo un computador, compré la mesita, los parlantes, la cosa para grabar, ¿ves? Un cantante top me creo yo, je, je. He estado tratando de aprender cómo usar todo eso de manera correcta, porque no es fácil, por eso cada artista tiene su productor”.

A la par de esto, desde su llegada al Liverpool de Inglaterra, el colombiano se supo ganar a pulso un lugar en el esquema del afamado técnico Jürgen Klopp. Sus brillantes actuaciones y sus goles, tanto en lo local, como en lo internacional, hicieron que tanto aficionados como compañeros le tuvieran un gran afecto.

Como si fuera poco, su fútbol no solo fue lo que enamoró al club, su humildad fuera de la cancha hizo que Lucho tuviera un lugar muy especial en las toldas de los reds, tanto así que hasta sus propios compañeros lo han elogiado por doquier.

A pesar de no hablar el inglés con fluidez, Díaz ha hecho una gran amistad con algunos jugadores de la plantilla actual. Por eso, en parte, el colombiano se asoció con Darwin Núñez, delantero uruguayo con el que ha tenido química en cancha y fuera de ella.

Es tan grande la amistad entre ambos jugadores que, desde su llegada al club, el charrúa exaltó a Díaz, asegurando que fue uno de los primeros en ayudarlo. No obstante, y después de un tiempo de más confianza, Núñez descubrió el talento oculto del ‘cafetero’ y es ser cantante, así lo afirmó.

"SI EL COLOMBIANO LUIS DÍAZ NO FUERA FUTBOLISTA, PODRÍA SER CANTANTE" 🤣



En nota exclusiva con #ESPN, #Darwin Núñez recordó el karaoke de bienvenida que debió afrontar en el #Liverpool, revelando la canción que eligió para su presentación con el plantel. pic.twitter.com/Ae7SXitZOL — ESPN Uruguay (@ESPNUruguay) October 26, 2022

En charla con ESPN, el uruguayo reafirmó la buena relación que lleva con el cafetero en la interna del club, contando algunas anécdotas. “Fue un momento muy bueno, muy nervioso, porque cantar delante de todos, ¡estaban todos!”, contó.

“La única que me sé es la de Makano y cuando estaba ahí le puse ritmo, estaban todos los brasileños, Luis Díaz, todos juntos, ellos también me agitaron”, agregó.

Gracias a este momento vivido, el delantero aseguró que si Díaz no hubiera sido futbolista, “podría ser cantante”, por lo demostrado aquella vez.