Video | ‘Show’ de atajadas de David Ospina en Nápoles: vea los mejores momentos del colombiano

Foto: DeFodi Images via Getty Images

Una nueva presentación del más alto nivel tuvo este domingo (3 de abril) el golero de la Selección Colombia, David Ospina, quien demostró ante Atalanta lo mejor de su repertorio para sentenciar un resultado que pone a su equipo parcialmente líder del campeonato y que le permite seguir soñando con la posibilidad de alzar el título más importante de los campeonatos italianos.

El guardameta, que recientemente se reincorporó a su club, ahora participó en el juego por la fecha 31 como titular donde no tuvo muchas intervenciones, pero las dos más claras para su rival no terminaron en gol gracias a los destellos de calidad por parte del cafetero. En primera medida, una jugada que se produjo en el primer tiempo dejó ver los reflejos de un portero que siempre ha sido ágil. En esta oportunidad no fue la excepción y tras un cabezazo cercano de un rival, supo responder con la solvencia necesaria para impulsarse hacia el sector izquierdo, donde alcanzó a sacar el balón con ambas manos.

Posteriormente, cuando el reloj marcaba los 75 minutos del juego. Nuevamente Ospina saltó como el salvador de Nápoles, tras un cobro de tiro de esquina ejecutado por Luis Fernando Muriel, que dejó varios rebotes y finalmente encontró el golpe de un atacante de Atalanta, el cual impactó con fortaleza pero que fue resuelto por el colombiano, esta vez con una atajada aún más espectacular que la desarrollada en la primera parte, bajo la técnica de mano cambiada y con un salto importante.

Así fue como el Nápoles se llevó los tres puntos en su visita al Atalanta (7.º) y empata en lo alto de la clasificación de la Serie A con el AC Milán, que el lunes cerrará la 31.ª jornada de la liga italiana contra el Bolonia (13.º).

Los napolitanos se impusieron con goles de Lorenzo Insigne (13, de penal), Matteo Napolitano (37) y del macedonio Eljif Elmas (81), mientras que por el Atalanta anotó el neerlandés Marten de Roon (58).

La derrota aleja al Atalanta de la lucha por el Top 4, cayendo a la 7.ª plaza, a 8 puntos del cuarto puesto, que ocupa la Juventus, que se enfrenta este domingo al Inter (3.º).

Antes, la Fiorentina, octavo de la Serie A con un partido menos, sigue en carrera por plazas para las próximas competiciones europeas tras su victoria en el derbi toscano contra Empoli (14.º), por 1-0, con un gol del argentino Nicolás González (58).

El partido se decidió al inicio del segundo período con una segunda tarjeta amarilla para el defensa del Empoli Sebastiano Luperto, que ya había sido advertido en el primer período, y por tanto fue expulsado, por una entrada al extremo argentino Nicolás González.

En el siguiente tiro libre, González aprovechó que la defensa rival estaba desorganizada para marcar de cabeza (58) su tercer gol de la temporada y el primero en casi seis meses.

La Fiorentina sigue de este modo cerca de la Lazio (5.º), la Roma (6.º) y Atalanta (7.º), un cuarteto en apenas dos puntos de margen.

Cuatro equipos que están en lucha por plazas para la Liga Europa (puestos quinto e incluso sexto dependiendo de quien sea el vencedor de la Copa de Italia) y de la Liga Europa Conference (sexto o séptimo).

La Fiorentina, que tiene un partido aplazado por jugar contra Udinese (27 de abril), no ha logrado una clasificación europea desde la temporada 2015-16 (Ligue Europa).

Precisamente, el Udinese (12.º) certificó prácticamente la permanencia goleando 5-1 al Cagliari (17.º), anotados por el argentino Nahuel Molina, el brasileño Rodrigo Becão y triplete del portugués Beto.

El choque más atractivo de la 31.ª jornada opondrá este domingo a la Juventus (4.º) y al Inter (3.º).

