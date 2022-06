Video | Tensa discusión de Felipe Pardo con hinchas del Medellín; se paró en la raya

Los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay entran en zona de definición con tres fechas por delante que decidirán a los dos finalistas del primer semestre. Por ahora, el cupo pertenece a Atlético Nacional (grupo A) y Deportes Tolima (grupo B), pero aún queda tela por cortar y duelos directos entre los candidatos a conseguir ese anhelado tiquete.

Aunque todos los focos del país están puestos en la lucha de verdes, embajadores y tiburones, el cuadrangular B no deja de tener un duelo apasionante entre las aspiraciones del Vinotinto por llegar a su tercera final consecutiva y el sueño de los hinchas del DIM por volver a vivir una final en el Atanasio Girardot.

Tolima, en este momento, tiene una diferencia de dos puntos sobre el Poderoso, producto de la victoria el domingo pasado ante Equidad. Medellín, que tenía la gran oportunidad de sumar de a tres visitando Envigado, no pasó del empate y ahora necesita hacer de su casa un fortín para sumar los 6 puntos que tiene de local y arañar algún otro cuando visite a La Equidad en el Metropolitano de Techo.

A pesar que todavía hay buenas opciones de clasificar a la final, el pesimismo se ha hecho presente en un sector de la hinchada. Este martes se conoció un video de la tensa discusión entre Felipe Pardo, referente del equipo, y un grupo de hinchas que le reclamaron al equipo el resultado (0-0) en el Polideportivo Sur.

Pardo, de basta experiencia en Europa y México, confrontó a los aficionados y les pidió respeto para él y sus compañeros. “Estamos en la final y ahí sí nos van a apoyar”, se escucha decir al atacante que regresó este año a la institución que lo dio a conocer como profesional.

Uno de los hinchas, que se encuentra de espaldas a la cámara, le contesta con vehemencia a Pardo, quien le pregunta cuál será su reacción si llegan a clasificar a la gran final de la Liga Betplay. “¿Y si llegamos nos van a tratar así?”, le dice el jugador, siendo enfático en que ese tipo de reclamos le hacen daño al plantel y al cuerpo técnico cuando todavía tienen opciones matemáticas de terminar primeros en el grupo B.

“El jueves, nos vemos el jueves”, afirma Pardo, mientras miembros del equipo lo retiran del tumulto en medio de gritos y alguno que otro aplauso.

Hay que tenerlas muy bien puestas para dar la cara como lo hace Pipe Pardo ante los hinchas🔥🫡 pic.twitter.com/2xKGmkBToU — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) June 7, 2022

Para Independiente Medellín es casi una obligación conseguir los tres puntos este jueves recibiendo al Envigado en el Atanasio. En caso de ganar, le pondrá presión extra a un Tolima que viene de sufrir para vencer a La Equidad y ese mismo día jugará de visita en Bogotá.

Más allá de los argumentos futbolísticos, desde el seno del equipo piden apoyo incondicional por parte de la afición. “Trato de tener las cosas claras cuando un club me contrata. A mí no me contrataron para hablar con los hinchas del Medellín”, señaló Julio Comesaña tras el partido en el Polideportivo Sur, de donde salió entre abucheos y críticas procedentes de la tribuna.

“Hablo con la gente del club las cosas que son de interés y después el hincha no tiene argumentos firmes para hablar las cosas que habla porque lo hace desde el sentimiento”, lanzó Comesaña en una rueda de prensa que terminó de hacer aún más tensa la relación entre afición y cuerpo técnico.

Pese a ello, la dirigencia del Poderoso espera casa llena este jueves a las 8:15 de la noche, por lo que ha dispuesto una promoción de 2x1 para todos los que adquieran su boleta y también para los abonados que alcanzó a recoger antes del inicio de esta fase.