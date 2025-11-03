A menos de 24 horas del encuentro que disputarán el Liverpool y el Real Madrid por la Liga de Campeones de Europa, el equipo merengue rindió este lunes, 3 de noviembre, un sentido homenaje al fallecido delantero portugués Diogo Jota, exfutbolista del Liverpool.

Una delegación madridista, que fue encabezada por el técnico Xabi Alonso; el director de Relaciones Institucionales del Madrid, Emilio Butragueño, y los futbolistas Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold, depositó una ofrenda floral en el lugar en donde los hinchas del equipo inglés recuerdan al fallecido delantero portugués.

En medio del homenaje, Trent Alexander-Arnold dejó una sentida nota junto a las flores, en la que aseguró que lo echa de menos y recuerda los momentos que compartieron juntos.

Xabi Alonso, Trent, Huijsen y Emilio Butragueño rindieron un homenaje a Diogo Jota el día previo al partido entre el Liverpool y el Real Madrid. pic.twitter.com/npJTS7kJxF — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2025

“Mi amigo Diogo. Te echamos mucho de menos, pero seguimos queriéndote mucho. Tu recuerdo y el de André siempre permanecerán vivos. Sonrío cada vez que pienso en ti y siempre recordaré los buenos momentos que compartimos. Amigo, te echo de menos cada día”, señaló en la nota el jugador inglés.

Diogo Jota murió el pasado 3 de julio en un accidente automovilístico registrado en el noroeste de España. En el hecho también perdió la vida su hermano, André Silva.

La noticia generó conmoción en el mundo del fútbol y sentidas muestras de solidaridad para sus familiares y el Liverpool.

Liverpool vs. Real Madrid: el duelo estelar de este martes en la Champions

El Real Madrid visita este martes, 4 de noviembre, al Liverpool en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26, un duelo entre dos de los equipos con más historia en la competición y al que el conjunto merengue llega en un gran momento y defendiendo el pleno de los tres primeros partidos en el escenario más complicado hasta la fecha, un Anfield al que apelan los ‘reds’, en su peor crisis desde la llegada de Arne Slot, pero con fiabilidad europea como locales.

El mítico Anfield acoge este martes un duelo entre dos colosos del fútbol europeo, los equipos que más veces se han enfrentado en la final de la competición, hasta en tres ocasiones (1981, 2018 y 2022), siendo el conjunto ‘red’ el último que ha vencido al Real Madrid en el partido por el título, en 1981. Aunque en esta oportunidad, llegan en dinámicas muy diferentes.

Los pupilos de Xabi Alonso, que regresa a Anfield, donde le admiran por ser uno de los responsables de los triunfos del Liverpool moderno, están imparables desde su estrepitosa derrota en el derbi ante el Atlético (5-2). De hecho, esa es su única derrota en lo que va de curso (13 victorias en 14 partidos) y, desde entonces, encadenan seis triunfos, entre ellos el del clásico, para fortalecer su liderato doméstico con cinco puntos de ventaja sobre el equipo blaugrana.

Entretanto, para el Liverpool vencer a un Real Madrid cada vez más fuerte y que quiere seguir en el importante ‘top 8’ permitiría al equipo ‘red’ dar un golpe en la mesa y rebajar la tensión que rodea a los de Slot, que tiene las bajas de Alexander Isak, Alisson Becker y Jeremie Frimpong. Entre los deberes del Liverpool, empezar a despedirse de la fragilidad defensiva -solo tres porterías a cero este curso- y volver a los estándares altos de competitividad en partidos grandes.