Vincent Kompany no dudó con Luis Díaz: decisión final para Champions League vs. Chelsea

Luis Díaz sigue teniendo la confianza a pleno de su entrenador, Vincent Kompany, quien también lo pone como titular en el estreno de Champions League.

Ante Chelsea, desde las 2:00 p.m., el guajiro se jugará la fecha 1 de la fase de liga, donde buscará la clasificación lo antes posible.

Horas antes del duelo se iba a dar a conocer la nómina que saltaría al campo del Allianz Arena, y en ella fue visto el colombiano para el arranque.

𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 𝓿𝓼. 𝗖𝗛𝗘𝗟𝗦𝗘𝗔 🔥 pic.twitter.com/mbK2tNlbKk — FC Bayern München (@FCBayern) September 17, 2025

El colombiano estará haciendo tridente de ataque junto al inglés, Harry Kane, y el francés, Michael Olise, con los que cada vez está más aceitado la delantera roja.

Será un duelo que podría sacar chispas, pues se trata del vigente campeón del Mundial de Clubes, frente a la siempre complicada máquina germana de Bayern.

En la previa de dicho encuentro, Kompany habló de lo que representaba el juego para sus dirigidos en Champions.

Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich | Foto: DeFodi Images via Getty Images

No es Bundesliga vs. Premier

Al ser un enfrentamiento de dos oncenos de tanta importancia para sus países, se podría encasillar en un enfrentamiento de ligas.

Sin embargo, el estratega belga pidió no verlo de esa forma, sino como un choque donde dos escuadras buscan los tres puntos.

En rueda de prensa otorgada el pasado martes, Kompany hizo una extensa explicación a cómo veía el cruce Bayern vs. Chelsea.

“En Alemania, la gente presta mucha atención a la Bundesliga; en Inglaterra, a la Premier League. Obviamente, hay una gran brecha financiera entre la Premier League y otras ligas”, apuntó.

“Tenemos que pensar en cómo solucionarla algún día. La Bundesliga tiene mucho talento, los equipos ingleses han fichado a muchos jugadores de aquí“, sumó.

“No se trata de un partido de la Bundesliga contra la Premier League. Es un partido del Bayern contra el Chelsea”, concluyó.

¿Cómo le ha ido a Lucho ante Chelsea?

Luis Díaz es un conocedor del balompié inglés, luego de lo que fue su paso reciente por Liverpool.

Con los reds se cruzó más de una vez con los de Londres, a los que pudo marcarles en una par de ocasiones en su estancia por Inglaterra.

Luis Díaz tuvo esplendida presentación con Liverpool tras dar asistencia y marcar gol ante Chelsea | Foto: Getty Images

Ambos tantos se dieron en el marco de la campaña 2023/2024, uno en condición de visita y otro más al recibir a los blues en Anfield Road.

Fueron resultados favorables para el guajiro en sus duelos ante los que ahora se medirá por Champions, con empate 1-1 y goleada de 4-1 a favor.

Ahora siendo parte de una institución fuera de suelo inglés, el colombiano espera poder mantener los buenos recuerdos ante Chelsea.

Hasta la fecha el performance de Lucho en Alemania le avala como un fichaje que sí valió la pena para los 75 millones de euros pagados.

A excepción de Copa de Alemania donde solo ha jugado un partido, en los demás torneos se ha hecho presente con una gran cantidad de goles.