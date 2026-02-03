Vincent Kompany se decidió: la prensa alemana ventiló el crucial veredicto sobre su futuro

Con Pep Guardiola en la rampa de salida, el nombre de Vincent Kompany crece como un fuerte candidato para tomar las riendas del Manchester City.

Para el técnico belga no es un secreto su cariño por los citizens. Como jugador, escribió una historia envidiable en el Etihad Stadium e incluso llegó a lucir la cinta de capitán por varios años.

En Inglaterra lo consideran un sustituto natural para cuando termine la era de Guardiola, hecho que podría suceder a finales de la presente temporada.

Aunque el estratega catalán tiene contrato vigente con el Manchester City hasta 2027, en territorio británico aseguran que su ciclo podría llegar a su fin mucho antes de lo esperado.

De hecho, los principales medios de Inglaterra ya están elaborando la lista de posibles candidatos a reemplazarlo y en casi todas incluyen a Vincent Kompany como un sueño para la dirigencia del conjunto celeste.

Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich. Foto: AP

Bayern está tranquilo

A Kompany no le fue especialmente bien dirigiendo al Burnley en la Premier League; sin embargo, su trabajo en el Bayern Múnich habla por sí solo.

Más allá del cariño que le tiene al Manchester City y la posibilidad de recibir una oferta, el entrenador de 39 años tiene muy clara su decisión.

“Bayern conocía la situación del entrenador del Manchester City y sabía que podría intentar fichar a Kompany de vuelta. Por ello, el gigante bávaro le renovó el contrato en octubre, con vigencia hasta 2029″, apuntó el periodista alemán Christian Falk.

Es cierto que los Citizens tienen el dinero para poner una oferta multimillonaria sobre la mesa, pero Kompany también está convencido de seguir en el proyecto con el club alemán.

“Kompany firmó el contrato porque quiere quedarse en el Bayern, cree en el proyecto y no está interesado en fichar por ningún club de la Premier League, incluido el Manchester City. Por lo tanto, incluso si el Manchester City se pone en contacto con Kompany si Guardiola se marcha, es muy probable que el exdefensa belga continúe en el Bayern”, agregó Falk.

Los tres candidatos para reemplazar a Guardiola

Teniendo en cuenta que la respuesta de Vincent Kompany está más inclinada hacia el ‘no’, los dirigentes del Manchester City tienen otros nombres en carpeta.

Según The Telegraph, hay una pequeña lista de candidatos integrada por Xabi Alonso, Enzo Maresca y Cesc Fabregas.

Alonso acabó de salir del Real Madrid por malos resultados, pero todavía tiene el respaldo de los títulos conseguidos con el Bayer Leverkusen en Alemania. Además del Manchester City, la dirigencia del Liverpool también lo considera como posible reemplazo de Arne Slot.