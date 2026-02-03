Deportes

Vincent Kompany se decidió: la prensa alemana ventiló el crucial veredicto sobre su futuro

Bayern Múnich estaba bien preparado para recibir la noticia que está retumbando en la Premier League.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

3 de febrero de 2026, 2:09 p. m.
Vincent Kompany suena como posible reemplazo de Pep Guardiola en el Manchester City.
Vincent Kompany suena como posible reemplazo de Pep Guardiola en el Manchester City. Foto: Getty Images

Con Pep Guardiola en la rampa de salida, el nombre de Vincent Kompany crece como un fuerte candidato para tomar las riendas del Manchester City.

Para el técnico belga no es un secreto su cariño por los citizens. Como jugador, escribió una historia envidiable en el Etihad Stadium e incluso llegó a lucir la cinta de capitán por varios años.

Así reaccionó Luis Díaz tras recibir el premio por el mejor gol del año: esto dijo el guajiro

En Inglaterra lo consideran un sustituto natural para cuando termine la era de Guardiola, hecho que podría suceder a finales de la presente temporada.

Aunque el estratega catalán tiene contrato vigente con el Manchester City hasta 2027, en territorio británico aseguran que su ciclo podría llegar a su fin mucho antes de lo esperado.

Deportes

Revelan qué le dijo Falcao García a James Rodríguez sobre Millonarios: se filtró la charla

Deportes

América de Cali se trajo otro delantero: desde Argentina, confirman el “acuerdo con Huracán”

Deportes

Luis Fernando Muriel metió el golazo de la fecha: cobró a 35 metros y la clavó en el ángulo

Deportes

La tabla de la Liga tras el partido Pereira vs. Junior; la joya de Muriel y el empate del Tolima en Bogotá

Deportes

A una semana del Super Bowl, el máximo dirigente de la NFL se refirió a Bad Bunny tras las polémicas declaraciones en los Grammy

Deportes

La reflexión de Contreras por el terrible estado de la gramilla de El Campín: “Nunca me había pasado algo así”

Deportes

Tabla de goleadores de la Bundesliga con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise tras Hamburgo vs. Bayern

Deportes

Regreso al gol de Luis Díaz: calló bocas en la Bundesliga en menos de un minuto con Bayern Múnich

Deportes

Borrón a Luis Díaz en Bayern Múnich: decisión inesperada de Kompany para la fecha de la Bundesliga

Deportes

Oficializan en Bayern Múnich de Luis Díaz salida de última hora: no va más para Kompany

De hecho, los principales medios de Inglaterra ya están elaborando la lista de posibles candidatos a reemplazarlo y en casi todas incluyen a Vincent Kompany como un sueño para la dirigencia del conjunto celeste.

Bayern's head coach Vincent Kompany gestures during a training session in Munich, Germany, Tuesday, Jan. 20, 2026, ahead of the Champions League opening phase soccer match between FC Bayern and Union Saint-Gilloise. (AP Photo/Matthias Schrader)
Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich. Foto: AP

Bayern está tranquilo

A Kompany no le fue especialmente bien dirigiendo al Burnley en la Premier League; sin embargo, su trabajo en el Bayern Múnich habla por sí solo.

Más allá del cariño que le tiene al Manchester City y la posibilidad de recibir una oferta, el entrenador de 39 años tiene muy clara su decisión.

“Bayern conocía la situación del entrenador del Manchester City y sabía que podría intentar fichar a Kompany de vuelta. Por ello, el gigante bávaro le renovó el contrato en octubre, con vigencia hasta 2029″, apuntó el periodista alemán Christian Falk.

Manchester City le da un gran regalo al Arsenal y se aleja del liderato: Así va la tabla de la Premier

Es cierto que los Citizens tienen el dinero para poner una oferta multimillonaria sobre la mesa, pero Kompany también está convencido de seguir en el proyecto con el club alemán.

“Kompany firmó el contrato porque quiere quedarse en el Bayern, cree en el proyecto y no está interesado en fichar por ningún club de la Premier League, incluido el Manchester City. Por lo tanto, incluso si el Manchester City se pone en contacto con Kompany si Guardiola se marcha, es muy probable que el exdefensa belga continúe en el Bayern”, agregó Falk.

Los tres candidatos para reemplazar a Guardiola

Teniendo en cuenta que la respuesta de Vincent Kompany está más inclinada hacia el ‘no’, los dirigentes del Manchester City tienen otros nombres en carpeta.

Según The Telegraph, hay una pequeña lista de candidatos integrada por Xabi Alonso, Enzo Maresca y Cesc Fabregas.

Alonso acabó de salir del Real Madrid por malos resultados, pero todavía tiene el respaldo de los títulos conseguidos con el Bayer Leverkusen en Alemania. Además del Manchester City, la dirigencia del Liverpool también lo considera como posible reemplazo de Arne Slot.

Más de Deportes

Falcao García se comunicó con James Rodríguez en medio de las negociaciones con Millonarios

Revelan qué le dijo Falcao García a James Rodríguez sobre Millonarios: se filtró la charla

Vincent Kompany suena como posible reemplazo de Pep Guardiola en el Manchester City.

Vincent Kompany se decidió: la prensa alemana ventiló el crucial veredicto sobre su futuro

David González recibe buenas noticias tras su reclamo por la falta de delanteros.

América de Cali se trajo otro delantero: desde Argentina, confirman el “acuerdo con Huracán”

Así fue el gol de Luis Fernando Muriel contra Deportivo Pereira.

Luis Fernando Muriel metió el golazo de la fecha: cobró a 35 metros y la clavó en el ángulo

Cristian Trujillo del Tolima y Muriel del Junior.

La tabla de la Liga tras el partido Pereira vs. Junior; la joya de Muriel y el empate del Tolima en Bogotá

X

A una semana del Super Bowl, el máximo dirigente de la NFL se refirió a Bad Bunny tras las polémicas declaraciones en los Grammy

Rodrigo Contreras con Millonarios.

La reflexión de Contreras por el terrible estado de la gramilla de El Campín: “Nunca me había pasado algo así”

Harry Kane y Luis Díaz.

Tabla de goleadores de la Bundesliga con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise tras Hamburgo vs. Bayern

Luis Díaz celebra el gol contra Hamburgo / Nicolás Capaldo enfrenta a jugadores del Bayern.

La reacción del capitán del Hamburgo tras el gol de Luis Díaz que les metió presión: “Siempre es especial”

Dolphins vs. Commanders

NFL vuelve al Santiago Bernabéu: definidas las ciudades de Europa y Latinoamérica en las que se jugará la liga más importante

Noticias Destacadas