Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado también respondieron a la ‘polémica’ pregunta de su top de jugadores colombianos históricos

Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina, dos jugadores de la Selección Colombia y buenos amigos, estuvieron de visita en su país natal mientras esperan definir su próximo paso profesional. Durante su estancia, aprovecharon para adentrarse en un proyecto en Guatapé, Antioquia, donde están invirtiendo en la construcción de un centro comercial.

Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina invirtieron en un centro comercial en Guatapé. - Foto: Captura de pantalla entrevista SEMANA.

Los jugadores han invertido en el complejo con el objetivo de generar un impacto significativo en la región. Además de aumentar la visibilidad y el posicionamiento, también buscan contribuir al desarrollo del municipio mediante la creación de recursos.

Durante entrevista con SEMANA, ambos futbolistas compartieron sus reflexiones sobre este proyecto, su futuro inmediato, la Selección Colombia y la posibilidad de regresar al Fútbol Colombiano en algún momento. Además, respondieron a la pregunta de cuál es, para cada uno, el top histórico de jugadores colombianos, una pregunta por la que James Rodríguez estuvo en el ojo del huracán hace unas semanas.

Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina en entrevista con SEMANA. - Foto: Captura de pantalla entrevista SEMANA.

Yerry fue discreto y destacó que, tanto en el presente como en el pasado, Colombia ha tenido jugadores de primera calidad, aunque no dio nombres. El ‘Panita’, por su parte, sí destacó más jugadores del pasado y a un par de compañeros actuales.

SEMANA: ¿Se le miden al top tres de los mejores jugadores de la selección Colombia?

J.C.: Hay muchos referentes. Para mí, un jugador muy importante es Iván Ramiro Córdoba. No doy tres, doy 35 (risas). En los antiguos: el Pibe, Asprilla, Rincón y muchos más. De esta generación: Falcao, Ospina y otros tantos.

Y.M.: Tenemos muchos cracks de antes y ahora. Es difícil hacer un top tres o cinco. Cada jugador ha marcado su etapa y su nivel en la selección.

Cuadrado destacó principalmente a Iván Ramiro Córdoba. - Foto: Getty

SEMANA: La apuesta por ser empresarios a qué se debe. ¿Ven el retiro cerca?

Juan Guillermo Cuadrado (J.C.): Apostarle a un proyecto en Guatapé (Antioquia) es más para darles la oportunidad a muchas personas de la región y sus alrededores de tener trabajo. Yo ya tengo 35 y tengo que pensar en mi vida para que no gire solo alrededor del fútbol. Estamos viendo para cuando llegue la hora de despedirse de las canchas.

Yerry Mina (Y.M.): Desde pequeños trabajamos y sabemos de este tema. Yo cargué bultos y me enamoré de este proyecto. Estamos construyendo esto para que las familias lo disfruten, es un sitio de descanso y que nos asegurará el futuro.

SEMANA: Los dos acaban de salir de sus respectivos equipos. ¿Qué viene después del Everton y la Juventus?

J.C.: Obviamente sí hay opciones. Me sentaré con mi representante. Estaré donde mi esposa esté contenta y donde Dios quiera (risas).

Y.M.: Estamos analizando las propuestas. Francia, Italia e Inglaterra son las ligas donde me han buscado.

SEMANA: ¿Francia es la más cercana, Yerry?

Y.M.: Es muy fuerte, pero estoy tranquilo, no tengo afán para tomar la decisión.

SEMANA.: Parece que los futbolistas colombianos se están viendo cada vez menos en la élite europea. ¿Qué pasa?

Y.M.: Al contrario, cada día Europa se llena de colombianos. En diferentes equipos tenemos representantes. Juan Guillermo, por ejemplo, hizo un gran trabajo y abrió las puertas para los que venimos atrás. Hay referentes.

SEMANA: Juan Guillermo, ¿dolió la salida de la Juventus, teniendo en cuenta que podía terminar su carrera ahí?

J.C.: Obviamente, se había hablado de la posibilidad de estar ahí. Cuando no se dio me generó tristeza. Pero después de eso agradecí por ver lo maravilloso que fue mi paso y asimilé todo mejor. Superé las expectativas: fueron ocho años, permanecer ahí, tuve el nivel, gané títulos, fui uno de los líderes y capitanes, entonces fue un privilegio. En el fútbol pasan estas cosas, estoy tranquilo.

SEMANA: Ustedes tuvieron momentos difíciles. Por ejemplo, Yerry, con tantas lesiones, no tuvo continuidad. ¿Cómo lo vivió?

Y.M.: Fue un momento de aprendizaje. Cuando pasé por esos momentos siempre estuvieron la familia y los amigos. Aprendí a valorar y a conocer a los verdaderos amigos. Estaba frustrado, no sabía cómo salir de ahí. No sabía cómo salir de muchas lágrimas. Se me venían pensamientos de dejar todo allí.

SEMANA: ¿Retirarse?

Y.M.: Varios pensamientos. Pero nunca fue una opción dejar de ser un guerrero y siempre doy lo mejor hasta lo último, hasta que me quede sin fuerzas. Fue algo bonito y aprendí muchas cosas. Esperar y fortalecerme. Menos mal pude salir de eso.

SEMANA: Cuadrado, y usted ha tenido que afrontar muchas críticas en sus convocatorias y juegos con la selección Colombia.

J.C.: Es normal. En nuestra profesión las críticas están y es muy diferente la constructiva a la destructiva. Muchas veces sabemos que no jugamos tan bien, aunque des el 100 por ciento. Sé que el que vive del aplauso muere por la crítica. Por ejemplo, Carlos Bacca, que cumplió el anhelo que tenemos todos de volver al equipo que nos dio la oportunidad de salir adelante. Pero cuando no salen las cosas bien, recibes eso, es difícil y te hace dudar. Pero después de todo lo que he hecho acá, de lo bien que me ha ido en Europa, volver a Colombia a que me traten mal me hace pensar.

SEMANA: ¿Cómo ven el cambio generacional con Néstor Lorenzo?

J.C.: El profe les da oportunidad a muchos jugadores. Tiene en su cabeza el cambio. Pero esos cambios deben estar acompañados de jugadores con experiencia. Lograr la mejor combinación y hacerlo mucho mejor.

SEMANA: ¿Se ven en el próximo mundial?

J.C.: Si Dios me da esa bendición, la fuerza, la pasión por jugar y me siento en un buen momento, estaré ahí. Si depende de mí, daré el 200 por ciento para estar en la selección. No me llamarán de nombre, sino por el presente que tenga.

Y.M.: Ufff, de mi parte hay mucho Mina para rato.

SEMANA: Esta generación se siente en la obligación de ganar algo, por ejemplo, la Copa América.

J.C.: Sí, es importante. Debemos ser conscientes del talento que tenemos y hay jugadores para poder ganar y aspirar a un título, por lo que vamos a trabajar para eso. Decirlo es fácil, pero siempre se juegan finales contra grandes selecciones. Hay que tratar de sobreponernos a eso. Vienen las eliminatorias y la oportunidad de ver de qué estamos hechos.

Y.M.: Es fácil decir que seremos campeones. Venimos en un proyecto interesante y daremos todo por ganarla porque siempre estamos ahí a punto, en el casi, y salimos tristes. Ya es hora de que pongamos un poquito más y que con todo lo que nos ha pasado tratar de traer el título a Colombia.

SEMANA: Hablemos de James y Falcao y su presente…

J.C.: Son importantísimos para nosotros en la selección y referentes. James tiene mucho por dar, ha sido uno de los mejores en Colombia. Junto con el Tigre son muy importantes y pueden aportar no solo desde adentro.

SEMANA: Vio todo lo que se armó con Falcao y Millonarios...

J.C.: No sé el Tigre qué pensará sobre eso. Creo que a todos nos gustaría volver. Creo que en unos tres años más, en mi caso, al poderoso Independiente Medellín.

Y.M.: Tanto Falcao como James son referentes para mí. Sé que se entrenan y trabajan bien para sentirse mejor. Tienen mucho para dar y mucha madera para la clase de profesionales que son. La situación actual es un bache que pasamos todos. A partir de ahora es otro comienzo.

SEMANA: Mina, ¿usted volvería a Santa Fe?

Y.M.: Tengo admiración por muchos equipos. Pasto y Santa Fe fueron los que me dieron la oportunidad, pero me quiero quedar mucho tiempo en Europa.

SEMANA: Carlo Ancelotti en Brasil, ¿cómo la ven?

J.C.: Sabemos el gran entrenador que es, uno de los más ganadores de Europa. Le dará un plus a Brasil. Si va a Brasil con su experiencia y los jugadores que tiene será un competidor fuerte.

Y.M.: Como profesional, es un perro viejo. Sabe tenerlos a todos contentos; como persona, es un crack. Si va, le deseo toda la suerte y para mí es como un padre por cómo me trató en Everton, hizo mucho por mí y me enseñó muchas cosas, pero somos Colombia y vamos a reventarnos (risas).

SEMANA: Mensaje a la selección femenina para el mundial de Australia y Nueva Zelanda.

J.C.: Que crean en ellas, Colombia tiene mucho talento y a esas guerreras las apoyaremos, pegados al televisor y deseándoles las mejores bendiciones.

Y.M.: Son unas guerreras. Mis energías están con ellas. Estaremos ahí para celebrar esos goles, Vamos con todo.