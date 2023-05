Apareció la montaña y movió el Giro de Italia 2023; etapón de Rigo y Santiago Buitrago

Aurélien Paret-Peintre (AG2R) fue el más rápido de todos y se quedó con la etapa. El corredor francés superó a Andreas Leknessund (Team DMS) y al italiano Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa), segundo y tercero, respectivamente.

Tras una dura jornada de más 170 kilómetros, apareció la montaña sobre el final de la fracción y se presentaron varios cambios importantes en la clasificación general del Giro de Italia 2023, puesto que Leknessund se convirtió en el nuevo líder de la carrera.

Aurélien Paret-Peintre se quedó con la cuarta etapa del Giro - Foto: Getty Images,

La etapa estuvo marcada por una fuga de siete ciclistas, la cual llegó a gozar de casi 5 minutos de margen sobre el pelotón. En un terreno escarpado, con tres puertos de segunda categoría, los favoritos no se movieron y dieron margen a los escapados.

Paret-Peintre, que logró su tercera victoria profesional y la de más prestigio, mostró toda su calidad en el último ascenso y se quedó con la cuarta fracción de la Giro, mientras que Leknessund consiguió arrebatarle la camiseta de líder a Remco Evenepoel (Quick- Step). El noruego, de 23 años, y ‘Top 30′ en el pasado Tour de Francia, buscará conservar la maglia rosa por varios días.

Con respecto a los pedalistas colombianos, el antioqueño Rigoberto Urán (EF Education) y el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) tuvieron una destacada actuación y finalizaron la fracción con el lote de favoritos, donde también llegó Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

“Hoy fue un día un poquito particular porque fue montaña, pero no tan dura. Remco dijo que era muy pesado tener la camisa y ellos prefirieron que se fuera en la fuga. A eso vinimos y no nos vamos a quejar”, precisó Rigo.

Este miércoles se llevará a cabo la quinta etapa del Giro de Italia 2023 entre las localidades de Atripalda y Salerno. La jornada contará con un recorrido de 171 kilómetros y tendrá dos premios de montaña de tercera categoría.

Rigo subió en la clasificación general - Foto: Getty Images/Stuart Franklin

Remco Evenepoel cedió tiempo y perdió la camiseta rosa de líder - Foto: AP/Fabio Ferrari/LaPresse

Clasificación etapa 4

1. Aurélien Paret-Peintre (FRA/Ag2r-Citroën) a 180. 4:16:04

2. Andreas Leknessund (NOR/DSM) a 0:02

3. Toms Skujins (LAT/Trek-Segafredo) a 0:57

4. Vincenzo Albanese (ITA/Eolo-Kometa) a 0:57

5. Nicola Conci (ITA/Alpecin-Deceuninck) a 1:02

6. Amanuel Ghebreigzabhier (ERI/Trek-Segafredo) a 1:07

7. Koen Bouwman (NED/Jumbo-Visma) a 2:01

8. Damiano Caruso (ITA/Bahrain-Victorious) a 2:01

9. Eddie Dunbar (IRL/Jayco-AlUla) a 2:01

10. Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) a 2:01

...

15. Santiago Buitrago (COL/Bahrain Victorious) a 2:01

28. Einer Rubio (COL/Movistar Team) a 2:01

30. Rigoberto Urán (COL/EF Education-EasyPost) a 2:01

Santiago Buitrago volvió a tener una destacada actuación - Foto: Getty Images/Stuart Franklin

La quinta etapa del Giro de Italia 2023 será para los velocistas - Foto: Getty Images

Clasificación general Giro de Italia 2023

1. Andreas Leknessund (NOR/DSM) - 14:35:44

2. Remco Evenepoel (BEL/Soudal-Quick Step) a 0:28

3. Aurélien Paret-Peintre (FRA/Ag2r-Citroën) a 0:30

4. João Almeida (POR/UAE Emirates) a 1:00

5. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) a 1:12

6. Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) a 1:26

7. Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) a 1:26

8. Toms Skujins (LAT/Trek-Segafredo) a 1:29

9. Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) a 1:30

10. Jay Vine (AUS/UAE Emirates) a 1:36

...

17. Rigoberto Urán (COL/EF Education-EasyPost) a 2:25

24. Santiago Buitrago (COL/Bahrain Victorious) a 2:52

27. Einer Rubio (COL/Movistar Team) a 3:35

La quinta fracción de la Corsa Rosa se podrá observar este miércoles 10 de mayo en directo a partir de las 6:00 a. m. por DirecTV Sports. Igualmente, SEMANA traerá toda la información de lo que pase durante y después de la jornada.