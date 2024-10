‘Bombazo’ oficial por acuerdo y firma de contrato hasta 2027 en el Movistar de Nairo Quintana: “No me lo creo”

“Mejor joven de la Vuelta a Colombia y vencedor de una etapa en el Clásico RCN en 2023, el presente ejercicio ha deparado grandes satisfacciones al quindiano: 2º en la general de la Vuelta a la Juventud en su país; 7º -tercer mejor sub21- en el prestigioso Tour del Porvenir; y a buen nivel en el Giro Next Gen o la Carrera de la Paz (Copa de Naciones)”, resaltaron.

Posteriormente, se dieron las primeras palabras de Pescador, que sigue incrédulo de lograr el sueño de ir a Europa tan pronto: “Movistar Team siempre ha ayudado mucho a los latinoamericanos, ha abierto las puertas mucho al ciclismo de este lado del mundo. Iniciar este nuevo camino con ellos… la verdad, hay días que me levanto y aún no me lo creo”.