“Casi se nos va”: Rigoberto Urán reveló el día en que por poco se retira al estar cerca de morir

En el año 2019, Rigoberto Urán por poco le dice adiós a su carrera a los 32 años. El ´toro´ se cayó en la Vuelta a España: fractura de unas costillas, escápula en pedazos, la clavícula izquierda y se lastimó el pulmón.

Estuvo internado en el Hospital Universitario Dexeus en la Unidad de Cuidados Intensivos. Las intervenciones quirúrgicas duraron hasta nueve horas. Tras el angustiante panorama, su esposa fue la primera que le pidió considerar decirle adiós al deporte que ha practicado toda su vida y en el que es profesional desde 2006.

'Rigo' anunció su retiro del ciclismo. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Pagar la hipoteca y pagarle la casa a mi mamá. Eso lo logré gracias al ciclismo”, dijo en la rueda de prensa oficial anunciando su retiro a los medios de comunicación.

Sobre lo sucedido en la ronda ibérica, el colombiano recordó los duros momentos tras decirle adiós a esa grande del ciclismo en la sexta etapa tras verse involucrado en una caída masiva. ‘Rigo’ se cayó en la montonera producida en el kilómetro 105 entre Mora de Rubielos y Ares del Maestrat.

La Paris Niza, O Gran Camiño, Volta a Cataluña, Flecha Valona, Lieja-Bastoña-Lieja, Critérium del Dauphiné, Tour de Francia y Juegos Olímpicos es el calendario que quiere cumplir Rigo antes de despedirse. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

‘Rigo’ hizo una mención especial a su pareja. Recordó que gracias a la familia de ella pudo llegar a competir en la élite. Urán fue segundo en el Giro de Italia dos veces y una vez segundo en el Tour de Francia.

“Me faltaron muchos títulos y me voy feliz. Pude ser feliz en un deporte que hoy en día no se encuentra. Esto es una decisión de equipo y de familia”, dijo ante la prensa.

La Paris Niza, O Gran Camiño, Volta a Cataluña, Flecha Valona, Lieja-Bastoña-Lieja, Critérium del Dauphiné, Tour de Francia y Juegos Olímpicos es el calendario que quiere cumplir Rigo antes de despedirse.

"El miedo es que ya no te reconozcan por ser ciclista, ir a un Tour de Francia y no terminarlo, no sentirme útil”, declaró el ciclista paisa, Rigoberto Urán. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Rigo contó que siente miedo al retiro

“El miedo va más allá. Acuérdese que inicie en el ciclismo por una equivocación, porque mi papá me metió a esto y luego le cogí amor. El miedo es que ya no te reconozcan por ser ciclista, ir a un Tour de Francia y no terminarlo, no sentirme útil”, declaró.

Sobre la vida después de más de 20 años de carreras, Rigo priorizó a su familia. Se imagina compartieron los momentos más especiales.