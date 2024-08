Celebra Daniel Martínez: Vuelta a España confirma inesperado premio para el colombiano

Dani salió desde muy temprano y luchó por la victoria de etapa que quedó en manos del irlandés Eddie Dunbar (Team Jayco AlUla). Cuando vio que no había opción de luchar por los puestos de adelante, puso el freno y recibió la orden de marcarle el paso a su jefe de filas hasta la línea de meta.

“Primero paró a Nico Denz y Patrick Gamper antes de la primera subida, que cumplieron su labor en el ataque del esloveno, y reservó para después a Daniel Felipe Martínez, que también andaba fugado, para dar impulso en el tramo final. Este último, además, tiene el plus de tratarse de un ciclista con galones, que fue jefe de filas en el Giro de Italia con la segunda plaza del podio, que acepta en esta Vuelta, sin reparos, su condición de gregario para otro compañero ”, agregó la organización.

Al no ser una de las camisetas oficiales de la carrera, el colombiano no está obligado a usarla y por eso salió a la etapa 12 sin novedades en cuanto a la indumentaria.

Elogios de Roglič

No estaba en los planes que Dani saliera tan adelante a la fuga, pero su ataque sirvió para tener un apoyo más en cabeza de carrera. “Aunque ese no era realmente el plan, simplemente sucedió de esa manera. Y en la final salió especialmente bien. Y ahora me voy a dar una ducha”, finalizó el excorredor del Jumbo-Visma.